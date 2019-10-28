影音串流技術 把國家圖書館搬到你家

2019-10-28 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



為增加民眾多元閱讀管道，工研院承接國家圖書館「圖書館到你家數位頻道計畫」建置案，透過OTT雲端影音服務平台系統，讓民眾在家打開數位電視，就能使用國家圖書館、博物館、美術館等提供的影音與圖書閱聽服務，不僅創下社會教育機構打入數位頻道先河，也運用科技研發讓知識直接走進家裡。

近年來電子書閱讀人口持續上升，根據國圖2018年臺灣公共圖書館借閱統計顯示，讀者借閱電子書的數量近175萬人次，年增加40萬！國家圖書館為優化電子書的閱讀樂趣，將電子書從傳統的圖片，變成有動畫配音的互動電子書，並找上工研院合作，運用OTT影音串流技術，讓讀者可以直接在電視上觀看互動電子書，希望透過科技推廣更多元知識。

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目前平台已上架113本／部兒童文學、觀光旅遊、人文歷史等領域TV版互動電子書與影音，未來將有更多電子書／影音內容將逐步上線。

工研院資訊與通訊所所長闕志克表示，在知識經濟時代，全民學習是提升國家競爭力的重要力量，同時，隨著網路影音蓬勃發展，線上影音與動畫電子書已成為民眾閱讀觀看的主流。透過「國圖到你家數位頻道計畫」的推動，希望利用科技創新服務民眾，提供無距離、無障礙的圖書資訊服務，實現圖書館到你家。

工研院研發OTT雲端影音服務平台系統，協助國家圖書館從內容上架到互動管理，提供端到端(End-to-end)的解決方案，其中包括OTT TV 平台影音串流技術、手機遙控器APP互動技術、AR擴增實境技術與語音控制技術等技術。

例如OTT TV 平台影音串流技術，是將動畫、影片等影像內容，經由雲端影音轉碼，依網路頻寬，以分散式運算處理架構，動態調整影像品質。而國圖製作完的TV版電子書上架後，透過該技術即可維持閱讀的流暢性。此外，工研院OTT雲端影音服務平台系統，為國內唯一自主研發技術，能彈性客製化或提供原始碼讓內容廠商、運動賽事、演唱會、旅館、數位學習等多媒體影音服務應用讓廠商可自主掌握技術。

現階段民眾可以在「圖書館到你家OTT TV服務平臺」看到許多具知識性的互動內容，例如童趣配音的動畫繪本奇萊山上找水鹿，也可以跟著國寶娃娃遊故宮看白瓷嬰兒枕。

同時，也能利用手機無線滑鼠，簡易選擇觀看的電子書或影音，並可按讚留言互動，未來APP也將持續擴增功能，包括直接用手機語音搜尋/控制、擴增實境3D互動學習等。

目前國圖已與數位電視盒公司與有線電視業者合作，如雷爵科技、人因科技，民眾透過機上盒，即可在電視觀看TV版互動電子書與影音。