精誠拓展智慧零售 全自助鮮食便當機獲全家便利採用
2019-10-28 15:42
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
精誠資訊（6214）今（28）日表示，因應零售服務人力短缺趨勢與通路營運模式變革，為深耕智慧零售市場，推出兩款新形態智慧販賣機，全自助鮮食便當機與大螢幕智慧互動販賣機，獲得全家便利店科技概念2號店率先採用。
精誠指出，2016年亞馬遜推出AMAZON GO 無人便利店以來，引導兩岸通路服務商紛紛結合科技，投入無人自助服務領域。台灣外食人口已占七成，24小時都能賺錢的智慧型販賣機，宛如分店的延伸，結合即時營運數據與機器功能大升級，近期已成為全球各大零售通路布局焦點。
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精誠資訊此次進駐全家便利店科技概念2號店的大螢幕互動智慧販賣機，可同時存放常溫商品或冷藏飲料，搭載超大50吋螢幕，結合感應器智慧感應，進行行銷廣告推播，成為賣場最佳行銷廣告看板。
另一款全自助鮮食便當機，消費者透過螢幕輕觸點選商品、多元支付結帳，完全自助，一機全服務。同時也串聯通路單點櫃檯POS系統，將鮮食便當機每日營收自動整合至POS系統，省去店舖每日需清點營收勞務。
智慧販賣機可滿足賣場24 小時銷售服務需求，讓賣場人力做最有效的配置，幫助企業有效降減營運成本，已是時勢所趨。精誠結合軟體力與數據力，打造全方位智慧販賣機整體解決方案，從雲端營運數據管理平台、硬體銷售與機台維護，整合軟硬體服務一條龍服務，協助零售業進行數位轉型。
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