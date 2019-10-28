親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

反送中／警媒衝突不斷 香港記者遭警方強脫面罩逮捕

全台房價漲幅排行榜出爐！ 這一區奪冠出乎意料

精誠拓展智慧零售 全自助鮮食便當機獲全家便利採用

2019-10-28 15:42經濟日報 記者何佩儒／即時報導

精誠資訊（6214）今（28）日表示，因應零售服務人力短缺趨勢與通路營運模式變革，為深耕智慧零售市場，推出兩款新形態智慧販賣機，全自助鮮食便當機與大螢幕智慧互動販賣機，獲得全家便利店科技概念2號店率先採用。

精誠指出，2016年亞馬遜推出AMAZON GO 無人便利店以來，引導兩岸通路服務商紛紛結合科技，投入無人自助服務領域。台灣外食人口已占七成，24小時都能賺錢的智慧型販賣機，宛如分店的延伸，結合即時營運數據與機器功能大升級，近期已成為全球各大零售通路布局焦點。

精誠資訊此次進駐全家便利店科技概念2號店的大螢幕互動智慧販賣機，可同時存放常溫商品或冷藏飲料，搭載超大50吋螢幕，結合感應器智慧感應，進行行銷廣告推播，成為賣場最佳行銷廣告看板。

另一款全自助鮮食便當機，消費者透過螢幕輕觸點選商品、多元支付結帳，完全自助，一機全服務。同時也串聯通路單點櫃檯POS系統，將鮮食便當機每日營收自動整合至POS系統，省去店舖每日需清點營收勞務。

智慧販賣機可滿足賣場24 小時銷售服務需求，讓賣場人力做最有效的配置，幫助企業有效降減營運成本，已是時勢所趨。精誠結合軟體力與數據力，打造全方位智慧販賣機整體解決方案，從雲端營運數據管理平台、硬體銷售與機台維護，整合軟硬體服務一條龍服務，協助零售業進行數位轉型。

精誠資訊／提供
精誠資訊／提供
分享

精誠螢幕便當
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台灣夏普擬提高對震旦電信持股 納入子公司

2019-10-28 14:09

外資上週買超鴻海最多 賣超友達居冠

2019-10-28 14:03

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

晶豪科矽力-KY海華報喜 搶進百度智慧音箱供應鏈

2019-10-28 12:37

Q3財報好壞參半 美股期指這樣操作

2019-10-28 12:16

美光 發表最新企業級和消費級SSD

2019-10-28 12:08

5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

2019-10-28 12:07

Q4新品到 板卡廠延續動能

2019-10-28 12:05

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

2019-10-28 11:37

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

策略經營／虹冠電董座蔡高忠創新產品 幫客戶加值

2019-10-28 01:26

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00
看更多

熱門文章

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

中火遭罰6千萬元 台電：不排除提行政救濟

2019-10-28 11:38

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top