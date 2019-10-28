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Q3財報好壞參半 美股期指這樣操作

2019-10-28 12:16經濟日報 記者林婉琪／即時報導

統計至上周 S&P 500已有199家公司公布第3季財報，其中有78.4%公布之營利高於分析師預期，高於長期平均的65%，也高於前四季平均的74%，受到營利普遍良好的影響，上周美股三大指數皆上揚，投資人利用期貨價差策略，賺取美股行情。

美股三大指數周五收漲，以那斯達克上揚2.0%最優，S&P 500上揚1.1%，道瓊指數上揚0.6%最少，那斯達克指數漲勢超前，主要是受惠微軟、英特爾和網飛第三季財報優於預期。

永豐期貨表示，近期美股操作上，宜留三大方向，包括：一、美股財報數字；二、聯準會利率決策會議貨幣政策方向；三、美國總經數據。

永豐期貨進一步表示，今日美股盤後將有谷歌母公司Alphabet公布財報，分析師預期每股盈利12.69~12.44元；周三盤後則將公布蘋果與臉書財報，分析師也預測蘋果每股營利2.84元，臉書每股盈利1.91元，財測數字雙雙優於去年同期。

其次，Fed將於周二開始進行為期兩天的FOMC會議，由於FED10月4日臨時會決議10月中重啟每月600億美元購債規模，這將比歐央11月將重啟的每月200億歐元購債，甚至比日央的每年6兆與900億日圓購ETF及J-REITs還要大，加上本次若降息則是另一波強大QE開始。

如此一來，資金行情也可望續燒。另外，周五美國將公布的10月份就業數據與ISM製造業指數，這也與FED的貨幣政策方向息息相關。

永豐期貨表示，今日美國三大期指盤後持續上揚，期交所三大美股期指也隨之攻高，尤其是那斯達克近月期指漲勢最為突出；若以那斯達克現貨日線來看，上周五的長紅Ｋ突破9月中的頸線壓力，且周一CME那斯達克近月期指電子盤已經突破7月底的歷史新高紀錄，短線氣勢非常強勁，相較之下，道瓊指數成分因含波音、聯合健康、麥當勞等顯得弱勢，投資人可採取道瓊與那斯達克期指的強弱價差策略，宜嚴設停損停利點。

美股那斯達克
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