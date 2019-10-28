美光 發表最新企業級和消費級SSD

2019-10-28 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



美光科技（Micron）發表最新固態硬碟，擴充旗下各種硬碟產品，以提供全球消費級和企業級用戶儲存資料。最新Micron 7300 NVMe及Micron 5300 SATA系列固態硬碟（SSD），將協助企業資料中心投資達到現代化、高效化、極大化的目標。

為因應消費者的行動需求，美光亦宣布跨足消費型可攜式SSD市場，推出Crucial X8可攜式SSD。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana表示，決定競爭優勢高低的關鍵，在於能否快速蒐集和分析不斷增加的資料量。美光推出的企業級與消費型可攜式SSD，依據不同效能、容量、價格等資料儲存需求，為客戶提供更廣泛的選擇。

美光最新的Micron 5300系列SATA SSD協助企業持續保有既有基礎架構投資，使用次世代SATA硬碟升級既有資料中心。

Micron 5300 SSD為業界首創的96層3D TLC企業級並加強資安的SATA硬碟，以具備市場競爭力的價格，為資料中心及雲端提供穩定一致的效能。新系列產品經過優化，適合大量讀取及混合使用的工作負載，穩定度比SATA硬碟業界平均值高50％。

美光消費型Crucial X8可攜式SSD承繼美光領先業界的消費性品牌，並進一步升級記憶體及儲存功能，滿足消費者不斷增加的儲存需求，包括拍攝更多照片，以及進行比以往資料量更龐大的主機型及電腦電玩遊戲。

Crucial X8可攜式硬碟以時尚外型中更發揮絕佳效能，寫入速度高達每秒1,050MB，較同價位類似產品快達1.8倍，更比可攜式機械硬碟（HDD）快達7.5倍；且與多種裝置相容，包括PCs、Macs、PS4s、XBOX Ones、iPad Pros、Chromebooks及特定Android裝置。

該獲獎的SSD在推出上市前，歷經數千小時旳美光驗證程序及SSD資格測試，可承受高度達7.5英尺的耐撞測試，提供三年有限保固，容量最高達1TB。