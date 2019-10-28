親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

美光 發表最新企業級和消費級SSD

2019-10-28 12:08經濟日報 記者張瑞益／即時報導

美光科技（Micron）發表最新固態硬碟，擴充旗下各種硬碟產品，以提供全球消費級和企業級用戶儲存資料。最新Micron 7300 NVMe及Micron 5300 SATA系列固態硬碟（SSD），將協助企業資料中心投資達到現代化、高效化、極大化的目標。

為因應消費者的行動需求，美光亦宣布跨足消費型可攜式SSD市場，推出Crucial X8可攜式SSD。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana表示，決定競爭優勢高低的關鍵，在於能否快速蒐集和分析不斷增加的資料量。美光推出的企業級與消費型可攜式SSD，依據不同效能、容量、價格等資料儲存需求，為客戶提供更廣泛的選擇。

美光最新的Micron 5300系列SATA SSD協助企業持續保有既有基礎架構投資，使用次世代SATA硬碟升級既有資料中心。

Micron 5300 SSD為業界首創的96層3D TLC企業級並加強資安的SATA硬碟，以具備市場競爭力的價格，為資料中心及雲端提供穩定一致的效能。新系列產品經過優化，適合大量讀取及混合使用的工作負載，穩定度比SATA硬碟業界平均值高50％。

美光消費型Crucial X8可攜式SSD承繼美光領先業界的消費性品牌，並進一步升級記憶體及儲存功能，滿足消費者不斷增加的儲存需求，包括拍攝更多照片，以及進行比以往資料量更龐大的主機型及電腦電玩遊戲。

Crucial X8可攜式硬碟以時尚外型中更發揮絕佳效能，寫入速度高達每秒1,050MB，較同價位類似產品快達1.8倍，更比可攜式機械硬碟（HDD）快達7.5倍；且與多種裝置相容，包括PCs、Macs、PS4s、XBOX Ones、iPad Pros、Chromebooks及特定Android裝置。

該獲獎的SSD在推出上市前，歷經數千小時旳美光驗證程序及SSD資格測試，可承受高度達7.5英尺的耐撞測試，提供三年有限保固，容量最高達1TB。

SSD美光
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

晶豪科矽力-KY海華報喜 搶進百度智慧音箱供應鏈

2019-10-28 12:37

Q3財報好壞參半 美股期指這樣操作

2019-10-28 12:16

5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

2019-10-28 12:07

Q4新品到 板卡廠延續動能

2019-10-28 12:05

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

2019-10-28 11:37

策略經營／虹冠電董座蔡高忠創新產品 幫客戶加值

2019-10-28 01:26

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00
看更多

熱門文章

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

商業事件審理法進入實質審理 修法聚焦進入門檻

2019-10-27 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top