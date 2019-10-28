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Q4新品到 板卡廠延續動能

2019-10-28 12:05經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

台系板卡業者第三季迎來全年高峰後，第四季預期仍將維持高檔水準，主要因為上游晶片廠都還會針對主機板及顯示卡推出新品，帶動下游業者出貨動能。

板卡業者第三季普遍受惠超微（AMD）、輝達（NVIDIA）推出的新品效應，帶動營運走強。展望第四季， 英特爾（Intel）、超微皆有新處理器上市，輝達與超微新顯卡仍具買氣，預期下游板卡業者可望延續第三季出貨動能。

微星第三季已受惠AMD新平台推出，帶動營收來到328.14 億元，季增 25.5%、年增 14.4%，創下單季新高。展望第四季，雖看好上游晶片廠新品效應，但因微星年底照例都會適度降低庫存水位，因此第四季整體出貨將較上季持平或略微下滑，但仍處於相對高檔水位。

微星指出，第四季 Intel 將推出 X299 晶片組，AMD 也會有新產品上市，預期高階主機板會有一波出貨高峰;從整年度來看，今年主機板DIY市場整體出貨量下滑約15%，但微星持平，且中高階主機板仍有成長。

在顯卡方面，輝達為迎戰超微步步進逼，今年推出主打性價比的RTX Super 系列，而超微RX 5700 系列，目前兩者皆被業者看好具有提升買氣作用，可望帶動下游顯卡業者第四季出貨量。

至於華擎（3515）受惠伺服器客戶需求提升，帶動第三季營收來到38.68 億元，季增 35.2%、年增 59%，創下歷史新高。除了伺服器外，板卡新品推出也同步刺激市場需求。

展望第四季，華擎看好伺服器、主機板皆維持相對高檔，法人預期整體第4季營收仍能優於去年同期表現。華擎總經理許隆倫指出，超微在7月發布7奈米新顯卡，鎖定中高階客戶，價格為349及399美元，有助推升市占，12月還有新產品，是7奈米的產品，都會推升華擎的顯示卡出貨量。

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