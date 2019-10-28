親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計重量級法說會登場，龍頭聯發科（2454）打頭陣。由於全球半導體龍頭台積電、英特爾相繼釋出好消息，法人圈預料周三聯發科法說會可望釋出佳音，在P90及P65獲得客戶大量採用支撐年底至明年初業績，平均售價及毛利率穩定攀升，產品組合優化，第四季營運淡季不淡，法人預估本季營收年增6%至8%，毛利率42%至43%，2020年上半年5G晶片開始貢獻業績，聯發科營運動能將全面爆發。

IC設計進入法說會旺季，聯發科本周三拉開序幕，由於先前公布第三季營收營收672.25億元，季增9.2%，符合外界預期，因此，外界預期聯發科第三季毛利率及獲利表現不會太差，在產品策略上重回主打高性價比晶片，P90及P65在客戶端反映佳，陸續獲得採用持續出貨，有助聯發科穩定市占率，第三季底又開始量產，搶攻遊戲體驗G90晶片，支撐聯發科第四季至明年第一季營運動能表現。

除了產品策略正確，中國去美化政策也間接嘉惠聯發科，華為、OPPO、Vivo及小米有機會增加對聯發科晶片搭載率，加上印度市場需求持續暢旺，聯發科搭配中國品牌客戶在海外市場仍將有不錯表現。其次聯發科ASIC業務在各類應用逐漸開花結果，有中國客戶需求轉單而擴大市佔。

法人表示，聯發科在後4G時代，逐漸取回中國手機市占率，預期在高毛利的成長業務帶動下，毛利率復甦將延續至2020年，第四季雖為傳統淡季，但預料營收仍有6%至8%季增，毛利率在41%至43%。

5G佈局不落人後，去年上半年宣布M70 5G數據機，可同時支援SA、NSA符合中國市場需求，較競爭者領先，第三季整合M70數據機晶片MT6885開始送樣，目前在客戶端及電信營運商端均完成驗證，預期OPPO、Vivo、小米等手機品牌將採用，預料明年第二季將有5G手機在市場問世，而第二款降低成本的5G單晶片也可望在明年第二季推出。

聯發科董事長蔡明介 （本報系資料庫）
聯發科董事長蔡明介 （本報系資料庫）
分享

聯發科4G毛利率
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

晶豪科矽力-KY海華報喜 搶進百度智慧音箱供應鏈

2019-10-28 12:37

Q3財報好壞參半 美股期指這樣操作

2019-10-28 12:16

美光 發表最新企業級和消費級SSD

2019-10-28 12:08

5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

2019-10-28 12:07

Q4新品到 板卡廠延續動能

2019-10-28 12:05

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

2019-10-28 11:37

策略經營／虹冠電董座蔡高忠創新產品 幫客戶加值

2019-10-28 01:26

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00
看更多

熱門文章

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

商業事件審理法進入實質審理 修法聚焦進入門檻

2019-10-27 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top