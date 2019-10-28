聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



IC設計重量級法說會登場，龍頭聯發科（2454）打頭陣。由於全球半導體龍頭台積電、英特爾相繼釋出好消息，法人圈預料周三聯發科法說會可望釋出佳音，在P90及P65獲得客戶大量採用支撐年底至明年初業績，平均售價及毛利率穩定攀升，產品組合優化，第四季營運淡季不淡，法人預估本季營收年增6%至8%，毛利率42%至43%，2020年上半年5G晶片開始貢獻業績，聯發科營運動能將全面爆發。

IC設計進入法說會旺季，聯發科本周三拉開序幕，由於先前公布第三季營收營收672.25億元，季增9.2%，符合外界預期，因此，外界預期聯發科第三季毛利率及獲利表現不會太差，在產品策略上重回主打高性價比晶片，P90及P65在客戶端反映佳，陸續獲得採用持續出貨，有助聯發科穩定市占率，第三季底又開始量產，搶攻遊戲體驗G90晶片，支撐聯發科第四季至明年第一季營運動能表現。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除了產品策略正確，中國去美化政策也間接嘉惠聯發科，華為、OPPO、Vivo及小米有機會增加對聯發科晶片搭載率，加上印度市場需求持續暢旺，聯發科搭配中國品牌客戶在海外市場仍將有不錯表現。其次聯發科ASIC業務在各類應用逐漸開花結果，有中國客戶需求轉單而擴大市佔。

法人表示，聯發科在後4G時代，逐漸取回中國手機市占率，預期在高毛利的成長業務帶動下，毛利率復甦將延續至2020年，第四季雖為傳統淡季，但預料營收仍有6%至8%季增，毛利率在41%至43%。