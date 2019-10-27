屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／台北即時報導



自三星旗艦機種S10、Note10爆發屏下指紋辨識安全性漏洞後，華為新款手機P30疑似出現此一狀況；市場憂心，屏下指紋辨識安全疑慮層出不窮，不利未來產業發展，也讓明年新一代屏下指紋辨識蒙上一層陰霾，讓供應鏈相當憂心。

若從技術角度觀察，這次無論是超音波式或光學式屏下指紋辨識都出現狀況，顯示該技術仍有進步空間，而對用戶來說，指紋辨識早已應用在許多生活領域，最常見的就是行動支付、手機螢幕解鎖，因此若有漏洞，將對財產、隱私產生重大威脅。

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值得注意的是，蘋果iPhone目前尚未導入屏下指紋辨識，而是使用人臉辨識，至今則未傳出有安全性疑慮。業界人士認為，蘋果執行長庫克很可能早已發現屏下指紋辨識有漏洞，因此不敢貿然使用，顯示出蘋果即使甘願被用戶罵技術落後，也不願讓用戶承受安全性風險。

根據研究機構群智咨詢（Sigmaintell）最新報告指出，2018年全球屏下指紋晶片出貨量估達4,200萬顆，2019年出貨量將突破1億顆，年成長率超過一倍，吸引零組件廠爭相投入。

然而，歷經這次「辨識門」事件後，目前各家手機品牌廠都已繃緊神經，未來進行手機測試時勢必會更加謹慎，而相關供應鏈也必須解決安全性漏洞，才有機會讓屏下指紋辨識產業重獲用戶信任。