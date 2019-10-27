屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／台北即時報導



品牌大廠三星旗艦機S10、Note10的屏下指紋辨識安全性漏洞一波未平、一波又起，目前中國大陸支付寶、微信支付雙雙對外公告，禁止S10、Note10的用戶使用行動支付，而華為的新款手機P30也出現漏似的安全性漏洞，此事件風暴越演越大，恐打擊國內GIS-KY（6465）、雙鴻、神盾、聯發科子公司匯頂等三星供應鏈業績。

據悉，美商晶片龍頭廠高通負責屏下指紋辨識核心技術與演算法，而GIS-KY、歐菲光負責提供超音波式屏下指紋辨識模組，至於神盾、匯頂則是提供光學式指紋辨識晶片，雙鴻則負責三星手機散熱模組。

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根據外電指出，支付寶、微信支付以交易安全為考量，暫停支援S10、Note10的用戶使用行動支付，引發外界高度議論。業界人士指出，雖然三星在中國大陸市佔率並不高，但使用屏下指紋辨識的機種已越來越多，若有安全性漏洞，恐將嚴重衝擊產業發展。

日前三星旗下二款旗艦機種S10、Note10被用戶發現只要貼上螢幕保護貼，任何人都可以解鎖手機，此一重大安全性漏洞，也讓三星緊急呼籲用戶暫時不要使用保護貼，並花了數天的時間，才在25日發布修補程式，透過此一軟體更新方式解決漏洞。

然而，支付寶、微信支付為避免用戶出現財產損失，已暫停支援S10、Note10的行動支付功能，讓不少中國大陸用戶受到影響。業界人士評估，三星發布修補程式後，估計支付寶、微信支付應該很快就會重新開放用戶使用，但用戶的信任感短時間內恢復不易。

此外，日前中國大陸網友也發現華為智慧手機P30也可輕易解鎖，但由於該手機採用光學式屏下指紋辨識，而S10、Note10則使用超音波指紋辨識，二種技術特性不同，卻同樣出現安全性漏洞，讓外界不禁對屏下指紋辨識充滿疑慮。

針對屏下指紋辨識安全性漏洞，國內供應鏈均低調不願回應。業界人士認為，屏下指紋辨識的演算法明顯有缺失，所幸可用修補程式解決，而第二代屏下指紋辨識預計明年初推出，屆時手機品牌廠會不會持續採用，仍有待觀察。