精測後市旺 法人目標價喊上1,090元
2019-10-27 23:05
經濟日報 記者趙于萱
／台北即時報導
繼摩根大通將精測（6510）目標價喊上990元，凱基投顧最新報告，重新將精測納入追蹤，並給予1,090元目標價，直接把預期股價喊破1,000元！凱基看好，精測業務轉型有成，加上5G帶動AP測試發展，2019-2021年獲利將強成長。
目前市場預期為下一個千金股后的候選名單，包括精測、信驊、矽力都有內外資相挺，其中，精測是該三檔股票中，唯一曾攻克千元大關的高價股，最高寫下1,520元的紀錄。
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凱基投顧表示，精測第3季營收達11億元，創下新高，當前市場加速升級先進製程，顯然創造龐大的後段測試需求。另方面，來自5G手機、連網功能強化以及人工智慧滲透，AP和高效運算需求快速拉升，也為精測帶來動能。
2020年台積電前景看好，5／6／7奈米產能預期全面吃緊，其中，5奈米大量量產後，由於生產良率提升階段將挹注晶片探測需求、以及精測是唯一5奈米合格探針卡供應商，凱基看好，屆時精測還會湧現新一波成長動力。
目前精測因應AP測試訂單減少，已調整產能強化各項測試服務，配合分散客戶結構，掌握新興5G測試需求，成功打入中國半導體國產化大商機。
根據凱基預測，精測2019-2021年營收將複合成長23%，每股純益（EPS）挑戰21.1元、31.06元、39.2元；參考2015-2017年精測大幅成長的多頭循環，最高35倍本益比、換算目標價挑戰1,090元。
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