雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



雙11重量級購物節到來，業界點名3C類別熱銷商品有智慧型手機、遊戲機、滾筒洗衣機、大容量冰箱、大尺寸電視及氣炸鍋等，尤以蘋果、三星、小米新機將點燃銷售引信，推波助瀾業績再創新高；法人認為，神腦、燦坤、全國電、網家、創業家兄弟等受益可期。

神腦表示，今年雙11推測將帶動五款人氣商品熱銷，包括開門首日大排長龍的新機iPhone 11 Pro；搭配三款經典獨佔遊戲組合的SONY PS4 MEGA PACK同捆組，遊戲迷絕對不能錯過；Android年度最受矚目旗艦機Galaxy Note10+；LG樂金55吋UHD 4K物聯網電視；PHILIPS渦輪氣旋健康氣炸鍋，雙11將推出優惠讓消費者搶購，將帶動官網流量成長五成，會員數上探300萬。

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小米台灣指出，今年上市多款超出消費者期待的高CP值手機產品，又以彈出式旗艦機小米9T Pro及首款搭載6400萬四鏡頭Redmi Note 8 Pro最受關注，此次雙11將推出超多優惠，除多款智慧家電下殺折扣，也將針對手機產品推出驚喜優惠。

3C通路龍頭燦坤表示，雙11全民購物節精選百大品牌，千款商品與破億降價優惠，提供多樣低於五折的商品折扣，自11月1日至11月7日舉行線上暖身前哨站活動；11月8日至12日的燦坤雙11全民購物節開跑，每日推出限時限量優惠商品，會員還可獨享秒殺排隊商品，預期將刺激買氣，帶動銷售金額兩位數成長。

全國電以線上線下齊發搶攻雙11商機。電子線上購物自7日起跑，線下322家門市也有推出系列優惠方案，主打商品有各款夯品家電，包括大尺寸電視、滾筒洗衣機、多門冰箱、調理小家電、VR、遊戲機、手機、電競電腦等，銷售業績目標成長一成以上。

全國電認為，55型以上大電視、滾筒洗衣機、多門冰箱都是各品類詢問度更夯的商品，加上靠近農曆年大公升數洗衣機及冰箱的買氣也會越來越旺，資通訊除電競電腦及相關周邊外，像是VR、行動裝置 (智慧表)、遊戲機也是很受歡迎的商品，switch lite即將上市，陸續也有新遊戲推出，帶動買氣都會很旺。

大同3C指出，雙11買氣旺可期，推出黃金週檔期，消費滿額雙重抽（抽百萬家電再抽黃金），line pay支付再享最高7%回饋，主推商品包括50型液晶顯示器、變頻洗脫烘滾筒洗衣機等。另雙11時大同於網銷通路會以電烤箱、電子鍋為主。