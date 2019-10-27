郭台銘台中感恩之旅 3000名郭粉熱情支持

2019-10-27 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘第三場感恩之旅正在舉辦並現場直播。郭台銘幕僚永齡基金會副執行長蔡沁瑜會前提到，現場3000多人位置可容納粉絲與會，通常七成到七成五到場，不過台中郭粉很熱情，加上今天天氣不錯、特地追加座位以免爆棚。

蔡沁瑜也說，郭的下一步是建立智庫和政經學校，現階段支持「郭家軍」在立法院有一席之地，國會目前是努力目標。

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至於和民眾黨合作、有一兩個選區民眾黨有所堅持，蔡沁瑜說，雙方在協調中，若協調不成也是「兄弟登山各自努力」，也不會因為一兩席大家合作不成，不會有心結。至於她本人則因協助郭推動輔選、政經學院等作業而並無參選規劃。