美股助攻台指期多情可續 台積電本周再向300元叩關

2019-10-27 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



上周五的美股帶來驚喜，美中貿易協議將取得進一步進展，拉抬美股三大指數企圖收復歷史高點，與英特爾的財測激勵，掃平費半指數的利空因素，帶領費平指數再創歷史新高，也為台積電ADR鋪陳漲勢。期貨分析師表示，周一台積電將再度扣關300元大關，助攻台指期走勢的多頭力道。

上周美股進入超級財報周，整體財報優於預期者不少，但重量級的科技類股受到亞洲市場銷售的影響，拖累費半指數走勢，造成台積電ADR表現熄火。

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期貨分析師表示，台股上周二再度挑戰前高成功，同時刷新29年以來的新高點，從外資加碼台股單周超過400億，可見對於台股相當具有持續創新高的信心。在近期國際利多消息推升下，台指期的走勢沿著5日均線上揚，加上籌碼的軋空力道，與KD指標高檔持續鈍化，且無造成急跌的跡象，因此，高檔應避開積極追高，可靜待台指期靠近5日均線附近買黑賣紅順勢向上操作。

期貨分析師表示，做多的力道帶領台指期於上周四終於突破去年1月10,271的高點，再度創下台指期上市以來的歷史新高，從籌碼的變化上，外資台指期的未平倉量維持在5萬口之上，多單的動能依然表現出軋空態勢，軋得散戶毫無招架之力，上周五的空單停損超過5,000口，截至上周五散戶的空單的未平倉量依然接近萬口水位，加上本土的前十大交易人的操作上，多單留倉口數超過空單留倉口數1萬口以上，完全無懼於台指期位於歷史高點的位置，法人看法一致，意謂者台指期後市還能有更高點的表現。