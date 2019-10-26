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分析師：iPhone SE2最早明年1月量產 3月底上市

2019-10-26 13:11聯合報 記者林宸誼╱即時報導

91mobiles報導，天風國際蘋果分析師郭明錤在自己的最新報告中表示，蘋果iPhone SE2將於2020年1月投入量產，並將於明年3月底上市。

報導指出，郭明錤近期對蘋果iPhone SE2手機進行大量的報告和分析；綜合報告來看，預測蘋果iPhone SE2手機將採用深灰色、白色和紅色三款配色；設計上與iPhone 8完全相同，將配備一塊4.7吋的顯示螢幕。

硬體方面，蘋果iPhone SE2手機預計將搭載A13仿生晶片，類似於iPhone 11系列，並將配備3GB LPDDR4X記憶體；此外，蘋果iPhone SE2可能將配備一個後置攝影鏡頭，一個home鍵，但是不支持3D Touch功能。

定價方面，先前郭明錤預測蘋果iPhone SE2售價為399美元（新台幣1.2萬元）起，這款產品可能會成為蘋果吸引使用者的重要產品；預計蘋果iPhone SE2的發貨量預計在每月200萬至400萬支之間。

圖/91mobiles
圖/91mobiles
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