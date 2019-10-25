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台中軟體園區加速器 展現創新培育特色機制

2019-10-25 19:37經濟日報 記者宋健生／即時報導

經濟部加工出口區管理處與東海大學合作，今(25)日舉辦「台中軟體園區智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」，介紹加速器創新培育特色機制，並安排園區內團隊分享創新成果。

現場也設置攤位實體展示，活動邀請中華民國全國創新創業總會代表與創投業者、台中市電腦公會、區內外廠商、東海大學等中部大專院校校長參與。

加工區管理處長黃文谷説，基地成立以來，已陸續進駐11家新創團隊，中軟加速器不僅提供優質空間及軟硬體設施，更鏈結中軟園區產業資源，讓新創團隊的創新技術有更多出口，並吸引更多新創團隊進駐。

此次發表會共有14家廠商展出成果，包含喜鵲生活展示自有品牌「智慧販賣機」，結合行動支付、POS系統(銷售時點信息系統)管理及雲端數據後台，提升產能效率、降低成本。

拉法特設計結合產品開發與品牌，打破產業規制，提供客製化服務；多果金石國際媒體服務設計則展示以企業發展內容為主的「智慧系統軟體平台」，為企業擴大國際市場，並創造產業創新新藍海。

此外，中軟園區廠商及學術單位也進行智慧創新應用的分享，包括鼎新電腦「智慧助理小慧」、銓鼎科技「協同車聯網及安全節能駕駛服務方案」、聯曜企業「企管顧問諮詢服務，企業成長的好夥伴」。

成春國際「醫療器材資材及技術整合服務的專業提供者」、永智顧問「一站式碳資產管理-AI雲端服務平台」、東海大學電算中心的「智慧綠能管理系統」、朝陽科大「銀髮健康促進系統」及與台中榮總合作的「教學大學導覽系統」等。

黃文谷表示，加工處以台中軟體園區為場域打造中軟加速器基地，持續招攬優秀新創團隊，鏈結產學界資源，提供進駐者多元共享的服務與新創實證場域，進一步建立其商業模式，希望能為園區導入創新能量，驅動加工區整體產業發展。

經濟部加工出口區管理處與東海大學合作，今日舉辦「台中軟體園區智慧創新應用加速器基...
經濟部加工出口區管理處與東海大學合作，今日舉辦「台中軟體園區智慧創新應用加速器基地創新培育發表會」。記者宋健生/攝影
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鼎新電腦展示「智慧助理小慧」。記者宋健生/攝影
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加工區管理處長黃文谷(右二)為參展廠商加油打氣。記者宋健生/攝影
加工區管理處長黃文谷(右二)為參展廠商加油打氣。記者宋健生/攝影
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