圓剛4K HDR外接遊戲實況擷取盒 獲2020台灣精品獎

2019-10-25 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



圓剛科技(2417) 以自有品牌「AVerMedia」行銷全球，今(25)日宣布旗下兩項新品榮獲2020台灣精品獎肯定。分別是外接遊戲實況擷取盒Live Gamer BOLT (GC555)及適用於AI邊緣運算的嵌入式人工智慧影像邊緣運算平台AVerAI Box PC (EN713-AAE9)。無論是頂規的遊戲擷取或是邊緣運算解決方案，圓剛科技都能提供完整而優質的產品服務。

其中獲獎的Live Gamer BOLT (GC555)為日前於台北國際電腦展(COMPUTEX 2019)所發表的全球第一款搭載4Kp60 HDR及240 FPS高更新率外接遊戲實況擷取盒，首創搭載Thunderbolt3傳輸介面，最高可達40Gbps的傳輸頻寬，除了能夠擷取4Kp60 HDR遊戲畫面外，還能夠在Full HD畫質下擷取240 FPS高更新率遊戲畫面，同時享受超流暢的遊戲體驗。是目前市面上遊戲直播用的擷取卡中，兼具便利性及頂級規格的產品，預計將於年底正式上市販售。

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Live Gamer Bolt (GC555)鎖定在高階電競筆電玩家與遊戲家用主機玩家客層，以高質感的外觀設計輔以RGB光線射出打造電競氛圍。此外，LGB實況擷取盒(GC555)搭載Thunderbolt3介面，傳輸速度快，在抗延遲性方面表現亮眼，將會是目前市面上所有遊戲擷取裝置中名列前茅的機種。

圓剛表示，另一款獲獎的AVerAI Box PC (EN713-AAE9)人工智慧影像邊緣運算平台，則可滿足客戶的垂直應用的各式需求和解決操作環境的多變挑戰。採用最新的NVIDIA Jetson Nano模組，搭配圓剛自行研發的AVerCooler散熱技術，可以在無風流的環境下，仍能有效率的提升無風扇系統的散熱效能，非常適合應用於軍工、交通工具、沙漠等戶外的嚴峻環境。

AVerAI Box PC (EN713-AAE9)具有提供即時人車辨識、影音分析、低耗能運算，及系統監控等加值功能。可為多種應用場景提供解決方案平台，進而提升客戶的產品性能、開發速度及實作彈性。軟體開發人員不僅可以在該平台上布建深度學習軟體，還可將整合為完整的人工智慧解決方案來進行銷售，尤其在搭配圓剛自行開發的SDK及其完整的API，無縫整合軟、硬體，以建立更靈活與更佳的垂直功能，不但簡化了開發者投入AI人工智慧系統整合所需的人力，縮短其解決方案的上市時間。