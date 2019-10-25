東捷資訊攜手研華Si業務 今年業績將比去年好

2019-10-25 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



東元旗下東捷資訊（6697）董事長高尚偉表示，結合策略聯盟廠商研華的Si業務，打進汽車零組件、電子組裝業的新訂單，今年業績將比去年來得好，預估年底將由興櫃轉為上櫃。

櫃買中心今（25）日召開董事、監察人聯席會議，會中討論通過東捷資訊等三家公司股票上櫃申請案，該公司主要提供企業資訊委外服務（ERP整合規畫及企業E化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理及郵務資料整合），及物聯網應用服務。

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東捷資訊今日舉行年會，主題是「數位轉型新佈局AI體驗、服務至上」，邀請往來、合作廠商出席，共有研華、SAP、Dell台灣、Cisco等近50家業者出席。

高尚偉說，最近一年中陸續看到了AI人工智慧結合IoT物聯網已從興起開始衍生更多的創新化應用，除結盟各大原廠如SAP、Dell、研華及Cisco世界一流的AI或IoT解決方案外，更透過我們具行業專家經驗的顧問團隊，協助客戶落實創新化應用，達到更有效益的數位化轉型。

上半年東捷資訊合併營收6.81億元，年增10%，稅後純益3,050萬台，每股純益 (EPS)1.42元，優於去年同期；也是東元集團第八家掛牌的企業。

東捷資訊指出，提出以AI融合IoT的智慧製造解決方案，包括整合研華在OT層機器取值、機台稼動與戰情室的專長，並利用東捷在製造業的行業專家與 (智慧工廠)顧問導入經驗，及透過SAP PdMS AI維修預測分析模型，達到智慧工廠中各類設備事前的維修預測，確保機器的不斷線。

若真遇到需要維修, 也可透過Uber Like的雲端智能派工軟體SAP FSM(Field Service Management)，AI雲端自動指派最適維修人員到客戶端維修，再藉由維修歷程與履歷大數據分析，提供更佳的客戶維修體驗，融合東捷資訊研發的AR技術、可整合SAP ERP的智慧倉儲解決方案。

工業電腦龍頭研華5月宣布認購東捷資訊20%股權，東捷資訊成為研華於大中華及東南亞市場的智慧製造系統集成共創夥伴。研華認為，東捷資訊於智慧製造相關IT領域具有強大顧問和系統集成能力，結合研華於工業4.0之解決方案與WISE-PaaS平台，形成互補的策略合作夥伴。