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樺漢砸4.4億元取得德軟體公司普通股 強化IoT軟體實力

2019-10-25 19:01經濟日報 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海集團旗下專攻工業電腦、工業互聯網的樺漢（6414）今（25）日公告，董事會通過代子公司S&T AG公告取得德國軟體公司AIS Automation GmbH普通股，交易總金額為1,300萬歐元（約新台幣4.4億元），以強化IoT軟體實力。

樺漢公告指出，此決定方式/決策單位為依S&T AG董事會決議通過。樺漢指出，S&T AG長期投資AIS Automation GmbH ，此公司為邊緣層工業控制軟體及解決方案提供商，以強化IoT軟體能力，拓展產品組合及擴充客戶群。

樺漢今年出手併購投資動作不斷，且多數均在歐洲，強化品牌實力。

樺漢8月時才公告，旗下子公司S&T AG以573.9萬歐元（約新台幣2億元）取得IT服務廠商BASS Systems S.R.L. 51%的股權，拓展IT Service東歐業務。而這也是公司在今年4月收購瑞士系統解決方案業者Amanox Solutions之後，再度出手併購，進一步拓展歐洲市場布局。

樺漢表示，今年將啟動第二階段的五年計畫，持續投資併購，並透過發揮集團效益，完成布局工業物聯網的長期發展策略；以品牌、系統整合、物聯網三方向發展智慧平台聯網，朝向完整系統整合商的目標邁進。

樺漢受惠季底拉貨潮顯現、旗下子公司表現同步轉強，9月及第3季合併營收同步「雙升」改寫歷史次高，表現優於預期。在年底旺季需求帶動下，法人看好樺漢第4季營運可望續揚，站上全年高峰。

樺漢9月營收為82.04億元，月增32.8%、年增9.8%；第3季營收208.5億元，季增11%、年增4.3%，單月、單季營收為歷史次高、歷年同期新高。旗下瑞祺電也繳出9月營收新高、第3季營收次高的成績單。

樺漢第3季營收季增一成，優於公司預期；前九月營收為572.4億元，創歷年同期新高，年增25.9%。依照公司預估，全年營收可望年增15%至20%。

樺漢營收
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