樺漢砸4.4億元取得德軟體公司普通股 強化IoT軟體實力
2019-10-25 19:01
經濟日報 記者謝艾莉
／台北即時報導
鴻海集團旗下專攻工業電腦、工業互聯網的樺漢（6414）今（25）日公告，董事會通過代子公司S&T AG公告取得德國軟體公司AIS Automation GmbH普通股，交易總金額為1,300萬歐元（約新台幣4.4億元），以強化IoT軟體實力。
樺漢公告指出，此決定方式/決策單位為依S&T AG董事會決議通過。樺漢指出，S&T AG長期投資AIS Automation GmbH ，此公司為邊緣層工業控制軟體及解決方案提供商，以強化IoT軟體能力，拓展產品組合及擴充客戶群。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
樺漢今年出手併購投資動作不斷，且多數均在歐洲，強化品牌實力。
樺漢8月時才公告，旗下子公司S&T AG以573.9萬歐元（約新台幣2億元）取得IT服務廠商BASS Systems S.R.L. 51%的股權，拓展IT Service東歐業務。而這也是公司在今年4月收購瑞士系統解決方案業者Amanox Solutions之後，再度出手併購，進一步拓展歐洲市場布局。
樺漢表示，今年將啟動第二階段的五年計畫，持續投資併購，並透過發揮集團效益，完成布局工業物聯網的長期發展策略；以品牌、系統整合、物聯網三方向發展智慧平台聯網，朝向完整系統整合商的目標邁進。
樺漢受惠季底拉貨潮顯現、旗下子公司表現同步轉強，9月及第3季合併營收同步「雙升」改寫歷史次高，表現優於預期。在年底旺季需求帶動下，法人看好樺漢第4季營運可望續揚，站上全年高峰。
樺漢9月營收為82.04億元，月增32.8%、年增9.8%；第3季營收208.5億元，季增11%、年增4.3%，單月、單季營收為歷史次高、歷年同期新高。旗下瑞祺電也繳出9月營收新高、第3季營收次高的成績單。
樺漢第3季營收季增一成，優於公司預期；前九月營收為572.4億元，創歷年同期新高，年增25.9%。依照公司預估，全年營收可望年增15%至20%。
留言