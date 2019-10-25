輕旗艦手機增溫 遠傳祭華為手機專案、可享逾萬元優惠

2019-10-25 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



根據知名市調機構的調查，萬元價格近頂級規格的「輕旗艦」手機銷售市況持續加溫，截至今年第2季的統計，萬元價格帶手機的全台銷量年成長達5%，遠傳今(25)日宣布，11月起針對高CP值的HUAWEI輕旗艦系列手機Y9 Prime 2019及nova 5T推出加碼優惠，優惠總價超過萬元。

遠傳表示，「輕旗艦」手機以其性價比的優勢，獲得消費者青睞，針對消費者需求，11月起針對HUAWEI輕旗艦系列手機Y9 Prime 2019及nova 5T推出加碼優惠，遠傳獨家的HUAWEI Y9 Prime 2019 搭載前置升降鏡頭、加上美拍後置AI三鏡頭與4,000mAh大電池，集結消費者對智慧手機實用需求，11月底前申辦，不僅享超值專案價，月付999手機直接0元帶回家，還有機會獲得市價逾2,000元的i5藍牙音箱及旅行收納六件組，再加購「SanDisk 128G記憶卡」(市價699)只要11元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

HUAWEI nova 5T擁有超強大攝影功能、4800萬畫素後置AI四鏡頭，月付999，萬元手機現省9000元，更能將藍牙mini音箱免費帶走，還有獨家「動感大禮包」好禮直接送，內含合金自拍桿、頭戴耳機及指環扣，優惠總價超過萬元。