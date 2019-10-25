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輕旗艦手機增溫 遠傳祭華為手機專案、可享逾萬元優惠

2019-10-25 17:53經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

根據知名市調機構的調查，萬元價格近頂級規格的「輕旗艦」手機銷售市況持續加溫，截至今年第2季的統計，萬元價格帶手機的全台銷量年成長達5%，遠傳今(25)日宣布，11月起針對高CP值的HUAWEI輕旗艦系列手機Y9 Prime 2019及nova 5T推出加碼優惠，優惠總價超過萬元。

遠傳表示，「輕旗艦」手機以其性價比的優勢，獲得消費者青睞，針對消費者需求，11月起針對HUAWEI輕旗艦系列手機Y9 Prime 2019及nova 5T推出加碼優惠，遠傳獨家的HUAWEI Y9 Prime 2019 搭載前置升降鏡頭、加上美拍後置AI三鏡頭與4,000mAh大電池，集結消費者對智慧手機實用需求，11月底前申辦，不僅享超值專案價，月付999手機直接0元帶回家，還有機會獲得市價逾2,000元的i5藍牙音箱及旅行收納六件組，再加購「SanDisk 128G記憶卡」(市價699)只要11元。

HUAWEI nova 5T擁有超強大攝影功能、4800萬畫素後置AI四鏡頭，月付999，萬元手機現省9000元，更能將藍牙mini音箱免費帶走，還有獨家「動感大禮包」好禮直接送，內含合金自拍桿、頭戴耳機及指環扣，優惠總價超過萬元。

智慧手機三鏡頭遠傳
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