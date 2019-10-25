抓空汙！亞太電信助嘉義市府 布建微型空氣品質感測器

2019-10-25 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



亞太電信（3682）今（25）日宣布，已透過物聯網等技術推動各項智慧應用，107年起協助嘉義市政府展開「空氣品質感測物聯網」布建計畫，提供感測器選址規劃、布建及維護，並確保監測數據品質，108年已於市區完成密布250點感測器，提供「街道（空間）」及「分鐘（時間）」尺度的空氣品質監控。

嘉義市本身少有汙染源，卻受上風縣市汙染源、氣象條件及背風面地形等交互影響下，至秋冬時節，便常有汙染物移入後擴散不良情況，因而飽受空汙之苦。為強化市內汙染源管制，嘉義市政府環境保護局特於工廠與周邊住宅、公害陳情熱區、交通繁忙路口、敏感區位、市場、寺廟及鄰里社區等區位密布250點微型空氣品質感測器，完善嘉義市微型空氣品質感測器物聯網。

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藉由即時傳送在地空氣品質資訊至監測平台，經「數據相對趨勢」及「時空特徵數據分析」輔助標定汙染熱區及可能汙染時間熱點後，再由稽查人員進行深度稽查，讓環境稽查作業變得智慧化。

亞太電信指出，空氣品質感測器監測項目包含溫度、濕度、細懸浮微粒（PM2.5），未來可再擴充功能針對臭氧、揮發性有機物、二氧化氮進行監測。目前數據以每3分鐘一筆的頻率傳送至行政院環保署物聯網平台。

空氣品質感測器提供24小時不間斷監測。一旦偵測到空氣品質異常即提供立即警示，以輔助後續預警與稽查管制，快速派員查處，同時於汙染熱區實施長期監控，以提升稽查管制效能。