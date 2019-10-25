抓空汙！亞太電信助嘉義市府 布建微型空氣品質感測器
2019-10-25 16:41
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
亞太電信（3682）今（25）日宣布，已透過物聯網等技術推動各項智慧應用，107年起協助嘉義市政府展開「空氣品質感測物聯網」布建計畫，提供感測器選址規劃、布建及維護，並確保監測數據品質，108年已於市區完成密布250點感測器，提供「街道（空間）」及「分鐘（時間）」尺度的空氣品質監控。
嘉義市本身少有汙染源，卻受上風縣市汙染源、氣象條件及背風面地形等交互影響下，至秋冬時節，便常有汙染物移入後擴散不良情況，因而飽受空汙之苦。為強化市內汙染源管制，嘉義市政府環境保護局特於工廠與周邊住宅、公害陳情熱區、交通繁忙路口、敏感區位、市場、寺廟及鄰里社區等區位密布250點微型空氣品質感測器，完善嘉義市微型空氣品質感測器物聯網。
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藉由即時傳送在地空氣品質資訊至監測平台，經「數據相對趨勢」及「時空特徵數據分析」輔助標定汙染熱區及可能汙染時間熱點後，再由稽查人員進行深度稽查，讓環境稽查作業變得智慧化。
亞太電信指出，空氣品質感測器監測項目包含溫度、濕度、細懸浮微粒（PM2.5），未來可再擴充功能針對臭氧、揮發性有機物、二氧化氮進行監測。目前數據以每3分鐘一筆的頻率傳送至行政院環保署物聯網平台。
空氣品質感測器提供24小時不間斷監測。一旦偵測到空氣品質異常即提供立即警示，以輔助後續預警與稽查管制，快速派員查處，同時於汙染熱區實施長期監控，以提升稽查管制效能。
嘉義市政府環境保護局表示，微型感測器數據雖無法直接作為裁罰證據，卻可24小時連續監控空氣品質變化、即時通報異常，今年以來，已成功運用微型感測器查獲市內知名燒烤餐廳廚房油煙異味空汙違法排放的案例，將依法告發處分。
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