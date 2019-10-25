24%國內飯店、商場 引進服務型機器人

2019-10-25 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



機器人在未來是否能取代人類，近年仍受到廣泛討論，但部份商家已經開始引進服務型機器人。資策會產業情報研究所（MIC）針對飯店與購物商場業者，進行「服務型機器人市場調查」結果顯示，有24%業者已經導入解決方案，排名前三項的預期效益，依序為「減輕人員勞力負擔，使人力轉向更高價值的任務（22.1%）、創造行銷話題以增加客源（20.2%）、縮減營運成本與開銷（16.4%）」，其中有75%的已導入業者，認為導入後有達成預期效益。

根據資策會MIC調查，已導入業者具有「規模大、資本足」兩個共同點，或是由總公司策略性導入的加盟連鎖體系。

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已導入的服務型機器人產品中，以「前台應用」為主要型態，高比率為公共關係機器人，負責與消費者互動；其次為「庶務性」機器人，如行李搬運、備品運送；而後台應用機器人，由於涉及工作流程與環境建置轉換，目前較無導入應用。

對於導入後在營運上遇到的困難，有40%業者認為「租賃或是售價不斐，成本難以回收」，35.6%認為「機器人障礙排除不易」，也有25.4%業者認為「實際導入場域與客人互動後，與原先預期的效果有落差」，其他還包含公共安全隱憂、員工難以上手操作等問題需克服。

資策會MIC產業分析師李亦晴指出，調查反映出多數比例業者仍持觀望態度，甚至認為多數產品未能解決企業痛點，期望先看到國、內外更多成功案例才會進行考慮。

建議供應端業者，提出切中需求的解決方案，能有效解決場域業者服務流程的痛點，以好用、實用為優先考量，若達成此前提，即使費用略高，也會有使用戶有意願採購。調查還發現，服務業者仍然以追求人的服務所帶來的溫度與靈活度為主，建議開發端與其只專注於前台應用服務，應開發能減輕一線服務人員負擔、降低整體營運成本的機器人，將是未來產品發展重要趨勢。