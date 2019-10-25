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緯創醫學攜璽悅國際 合作新生兒智能照護解決方案

2019-10-25 14:15經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

緯創旗下緯創醫學今（25）日與產後照護業者璽悅國際，攜手合作新生兒智能照護解決方案，並應用至璽悅產後護理之家，透過物聯網科技，提升新生兒照護的安全性及便利性。

緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，此次與璽悅產後護理之家合作，將新生兒智能照護解決方案應用於全台分館，使新生兒獲得有效的照護與量測管理，期待這樣的成果不僅在於新生兒照護，對提升照護品質與塑造更加安全的產後護理環境，能提供更好的發展，並帶動更多元的應用。

黃俊東指出，傳統上取得呼吸與心率生理資訊，皆需接觸人體，且非持續運作，緯創團隊以遠距無線及人工智慧技術發展出的智能照護解決方案，提供非接觸非穿戴、連續與即時的呼吸、心率及體溫監測，讓新生兒在不受拘束和無須貼附任何儀器設備的狀態下，即能接受不間斷的自動照護。

創醫學所推出的智能照護解決方案，採用的是毫米波無線射頻遙測技術，黃俊東表示，該技術是緯創醫學透過與麻省理工學院等海內外頂尖大學合作發展而成，目前遙測準確率已達到醫療等級，該技術除了產後照護，也可以應用在高齡族群的長照，提供受照護者離床、跌倒偵測、防壓瘡預警與生理資訊的安全警示提醒，使長照機構的照護環境更加完善，提升照護品質與效率。

緯創醫學除了智能照護解決方案，產品線還包括外骨骼機器人、洗腎監控系統、遠距傷口照護系統等，除了台灣市場之外，外骨骼已賣到日本市場、洗腎監控系統在香港及東南亞等市場都陸續出貨。

緯創醫學攜手璽悅國際，合作新生兒智能照護解決方案。記者蕭君暉／攝影
緯創醫學攜手璽悅國際，合作新生兒智能照護解決方案。記者蕭君暉／攝影
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