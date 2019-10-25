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亞太電信 攜手嘉義市政府打造智慧城市

2019-10-25 12:36經濟日報 記者吳凱中／即時報導

亞太電信致力推動智慧生活，透過物聯網等技術推動各項智慧應用，去年起協助嘉義市政府推動「空氣品質感測物聯網」布建計畫，為政府關注的空氣品質環保議題效力，提供感測器選址規劃、布建及維護，並確保監測數據品質，成為陣容堅強的空品服務團隊。

嘉義市本身少有污染源，卻受上風縣市污染源、氣象條件及背風面地形等交互影響下，至秋冬時節，便常有污染物移入後擴散不良情況，因而飽受空污之苦。

嘉義市政府環境保護局同時鑑別市區的高污染潛勢熱區及熱點，2018年起展開微型空氣品質感測器布建計畫，2019年已於市區完成密布250點感測器，提供「街道（空間）」及「分鐘（時間）」尺度之空氣品質監控，攜手亞太電信，結合物聯網科技守護嘉義市環境，期讓智慧城市再升級。

為強化市內污染源管制，嘉義市政府環境保護局特於工廠與周邊住宅、公害陳情熱區、交通繁忙路口、敏感區位（如醫院）、市場、寺廟及鄰里社區等區位密布250點微型空氣品質感測器，完善嘉義市微型空氣品質感測器物聯網，藉由即時傳送在地空氣品質資訊至監測平台，經「數據相對趨勢」及「時空特徵數據分析」輔助標定污染熱區及可能污染時間熱點後，再由稽查人員進行深度稽查，讓環境稽查作業變得智慧化。

空氣品質感測器監測項目包含溫度、濕度、細懸浮微粒（PM2.5），未來可再擴充功能針對臭氧、揮發性有機物、二氧化氮進行監測。

目前數據以每3分鐘一筆的頻率傳送至行政院環保署物聯網平台。空氣品質感測器提供24小時不間斷監測，一旦偵測到空氣品質異常即提供立即警示，以輔助後續預警與稽查管制，快速派員查處，同時於污染熱區實施長期監控，以提升稽查管制效能。

嘉義市政府環境保護局表示，微型感測器數據雖無法直接作為裁罰證據，卻可24小時連續監控空氣品質變化、即時通報異常，為打擊非法排放業者增添利器，讓污染無所遁形。

今年至今，已成功運用微型感測器查獲市內知名燒烤餐廳廚房油煙異味空污違法排放的案例，將依法告發處分。

嘉義市政府攜手亞太電信今年已於市區完成250點感測器布建，可即時傳送數據至地空氣...
嘉義市政府攜手亞太電信今年已於市區完成250點感測器布建，可即時傳送數據至地空氣品質資訊監測平台，為空氣品質把關。 圖／亞太電信提供
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空氣品質物聯網亞太電信
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