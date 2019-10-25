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半導體景氣明年回升 四大需求帶動製程設備成長

2019-10-25 12:18經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

工研院產科國際所舉辦「眺望 2020產業發展趨勢研討會」，產科國際所分析師邱琬雯表示，台灣半導體顯示器產業在全球居領先地位，2018年兩大產業產值近4兆元，影響兩大產業的關鍵因素為製程技術，其中以製程設備是影響製程技術的重要關鍵；展望2020年，半導體有望景氣回升，預估中美貿易戰的影響將漸漸變小。

邱琬雯指出，半導體產業受到景氣與中美貿易戰的影響，領導廠商在2019年初，業績與獲利雙雙呈現下滑，連帶影響半導體設備的銷售，設備領導廠商在2019年上半年的業績也比2018年同期下滑。

展望2020年，半導體有望景氣回升，預估中美貿易戰的影響將漸漸變小。未來隨著萬物聯網的世代來臨，將會有更多的終端產品需求，如5G手機、穿戴式產品、汽車電子、AI高效能運算等都將引領下一波半導體技術的進化，同時也帶動相關的半導體製程設備成長。

中美貿易摩擦預估將影響今年顯示器設備的市場表現，有些進行中或規劃中之投資計畫暫緩甚至中止，因而預估今年顯示器設備市場將衰退。展望2020年，中美貿易摩擦若有機會達成階段性協議，可望提升終端應用市場消費，將有助下一波新型顯示器技術之投資投入，預期可提升顯示器設備市場。

此外，雖然今年普遍預期設備投資市場下滑，為市場步調減緩的狀態，但各顯示器設備大廠在其年報展望中指出，下一波設備投資將以AMOLED及下世代顯示技術MicroLED為主，良率及成本將是最關鍵的挑戰。

半導體顯示器物聯網汽車電子
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