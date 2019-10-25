工業物聯網困境 研華劉克振：應用「碎片化」
工業電腦大廠研華（2395）董事長劉克振表示，工業物聯網現今面臨集成應用困境，主要是因為當下物聯網應用現況包括技術、應用都十分「碎片化」，致使其應用落地路徑，大力發展行業應用的工業APP，將是破解現有物聯網困境的突破口。
研華昨（24）日 在北京與工業互聯網產業聯盟、物聯網智庫、數字化企業研習社共同舉辦「工業物聯網 產業生態發展之道」直播論壇，將由研華董事長劉克振擔任主持引言人，並邀請「重構：數字化轉型的邏輯」作者安筱鵬博士、物聯網智庫創辦人彭昭，以及研華技術長楊瑞祥，以「解耦、重構、共創」新思維，共同探討工業物聯網的未來發展脈絡。
劉克振指出，工業物聯網現今面臨集成應用困境，主要是因為當下物聯網應用現況包括技術、應用都十分「碎片化」，致使其應用落地路徑，在各不同場域產生巨大差異且不易快速複製。
劉克振認為，大力發展行業應用的工業APP，將是破解現有物聯網困境的突破口，因此，研華正在把自家發展的WISE-PaaS工業物聯網雲平台進行「解耦」（de-coupling）再「重構」（refactoring），也就是模組化、微服務化，讓行業系統整合夥伴（Domain-focused Solution Integrator, DFSI）更容易擷取部分功能模塊，並能進一步與研華「共創」（co-creation）完整服務，開拓商機；此外，研華也期望藉此可與其他平台商開放互聯互通，產生綜效，讓使用客戶擁有更多元的選擇與服務。
楊瑞祥針對與其他平台商開放互聯互通進一步解釋，工業物聯網的PaaS（Platform as a Service）若能部分開放，甚至與其他PaaS平台互通、共用部分技術模塊，將促使工業APP開發者擁有更多的工具選擇，進而設計更符合工業應用場景的解決方案，以加速推動產業轉型與進化。研華目前已鎖定幾家平台業者，積極推動平台的互通互用。
研華將會在2020年持續串聯更多的DFSI工業APP、開發者等夥伴，一起共創更多的工業APP，以拓展外部生態系統，並建構完整工業物聯網價值鏈。
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