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打通P幣、會員！網家揭曉「ONE PChome」集團作戰模式

2019-10-25 11:40經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

迎戰2019年雙11購物節，網路家庭（8044）今年啟動「ONE PChome」策略，集結集團所有夥伴共搶商機。網家今（25）日宣布「ONE PChome」集團作戰模式，將啟動超過千萬會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號，即可登入PChome2 4h購物、商店街、露天拍賣、Pi拍錢包、支付連、PChome旅遊、PChomeThai、PChome入口網站、比比昂等10大服務。

此外，網家今年雙11將推動P幣的高回饋利益，以及等值互換。網家表示，除了內部整合來自線上購物和Pi拍錢包兩種體系的P幣點數，達成可隨時交換、優惠極大化的生態圈，對外也可交換外部的八大點數系統，比如樂天市場等。線上線下應用場景持續擴大，長期目標為增加「P幣發行通路」及「應用場景」，發揮P幣點數生態圈的影響力。

「P幣帶來的虛實整合影響力正在蔓延擴增！」網家董事長詹宏志表示，PChome連續第三年推出雙11活動，今年以會員帳號互通和打通P幣點數，串連集團服務打造ONE PChome，將致力增加P幣在線上和線下商家的合作通路，讓消費者線下刷卡消費也能在線上享受P幣回饋，目前已累積超過18萬個合作通路點，網家發行20億的P幣，背後代表1,000億消費的商機規模，

網家ONE PChome系列活動正式啟動，預計連續推出六波、為期22天的強打活動。網家表示，消費者於同波段活動內，不限金額消費，選擇PChome線上購物（含PChome24h購物及購物中心）及其他五大平台下單，兩筆訂單皆使用Pi拍錢包App結帳，除了綁定玉山Pi拍錢包信用卡最高享4.5%回饋，立即獲得限量BOXMAN原木杯墊，也有機會抽宿霧、峇里島、長灘島、沖繩、巴拉望以及馬爾地夫六大海島度假勝地，總市值逾42萬元的雙人旅遊機會。

ONE_PChome將連續推出六波強打活動，參加活動有機會獲得限量BOXMAN原...
ONE_PChome將連續推出六波強打活動，參加活動有機會獲得限量BOXMAN原木杯墊及海島雙人遊。圖／網家提供
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ONE PChome全來了活動頁。圖／網家提供
ONE PChome全來了活動頁。圖／網家提供
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PChome網家
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