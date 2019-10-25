緯創 首度切入產後護理輔助照護體系
緯創集團旗下緯創醫學及璽悅國際，攜手合作新生兒智能照護解決方案，並應用至璽悅產後護理之家，透過物聯網科技，提升新生兒照護的安全性及便利性。
緯創醫學近年積極投入智能照護解決方案領域，應用大數據分析預測及智慧物聯網技術，打造新生兒智能照護解決方案。此次緯創醫學與璽悅國際攜手將智能照護服務導入至產後護理之家。
緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，很高興與台灣標竿品牌璽悅產後護理之家合作，將新生兒智能照護解決方案應用於全台分館，使更多新生兒獲得有效的照護與量測管理。我們欣然期待這樣的成果不僅在於新生兒照護，對提升照護品質與塑造更加安全的產後護理環境，能提供更好的發展，並帶動更多元的應用。
黃俊東指出，傳統上取得呼吸與心率生理資訊，皆需接觸人體，且非持續運作，緯創團隊以遠距無線及人工智慧技術發展出的智能照護解決方案，提供非接觸非穿戴、連續與即時的呼吸、心率及體溫監測，讓新生兒在不受拘束和無須貼附任何儀器設備的狀態下，即能接受不間斷的自動照護。若有異常狀態，護理人員可立即收到通知，即時因應處理，隨時掌握新生兒狀況；此外，生理資訊大數據搭配智能分析系統，可紀錄趨勢並分析睡眠與作息品質紀錄表，提供護理人員與寶寶家屬更多照顧新生兒的輔助資訊。
璽悅產後護理之家莊盛全董事長表示，璽悅產後護理之家在創立之初，就深知科技對於嬰兒照護的重要性，率先業界引進如胎兒影像等醫護科技，提升照護品質。璽悅產後護理之家與緯創醫學合作的智能照護解決方案，可以二十四小時不間斷地量測寶寶的呼吸心跳。
此外，將此系統搭配體溫檢測及其它生物數據，可以協助照護，檢測寶寶睡眠品質，有助寶寶家屬與護理人員及早發現問題，關注寶寶需求；同時，智能照護系統的整合監測報表提供醫師巡檢時更精準的輔助資訊，在大數據分析應用下，系統的預警功能可更精準地提升照護安全。
莊董事長樂觀表示，5G世代已經到來，將科技運用在日常生活之中，是未來的趨勢。我們期待未來與緯創醫學能持續深耕合作，讓寶寶照護的方便性跟質量都得以提升。
緯創醫學與璽悅產後護理之家共創合作里程碑，攜手打造新生兒智能照護解決方案，將有助在未來提供更優質的照護服務。新生兒智能照護解決方案不僅落實於璽悅產後護理之家，緯創醫學也將運用軟硬體整合的先進技術，將非接觸式感測生理資訊、且能維護隱私的智能照護服務，推廣至長照機構與醫療院所，提供受照護者離床、跌倒偵測、防壓瘡預警與生理資訊的安全警示提醒，使長照機構的照護環境更加完善，提升照護品質與效率。緯創醫學期望藉由提供更全面、更精準、高安全與高品質的照護預防應用，提升台灣的全人照護。
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