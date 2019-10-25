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鴻海龍華廠區大曝光 開放富士康影片揭密

2019-10-25 00:10經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

鴻海集團大陸龍華廠區近期舉辦「開放富士康」活動邀請員工眷屬登記入廠內參觀，今日開放富士康影片也完全揭密，向外界介紹集團嶄新的一面，包含夏普研發中心、檢測中心、工業互聯網學院(富士康大學)等。

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