誠美材度過「療傷」階段 樂觀看明年
2019-10-24 21:04
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
誠美材（4960）債務協商待解，不過目前購料已恢復正常。以第4季來看，誠美材發言人陳文進表示，先前台南廠四條線稼動率約六成，第4季加入日系客戶，估計稼動率可提升至七成，營收部分可望緩步回溫，待年底若資金問題解決，對明年狀況有好的期許跟樂觀，目標應用端可以打開，並增加客戶。
面板市況不佳，台系、陸系、以及韓系面板廠，相繼減產。不過對偏光片來說，陳文進指出，現在每家面板廠減產，但需求還是增加，供給端近年鮮少擴產，供給成長有限，供需缺口不如面板，偏光片依舊有技術的障礙及Know-how，且面板尺寸越來越大，誠美材目前市占率不算大，有相當大的機會可以搶到市占率。
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價格部分，陳文進坦言，目前與今年上半年相比，有約個位數的下滑，不過原料部分有爭取到價格空間，另外透過生產流程及技術改變，增加對材料的使用率，同時也能壓低成本。
誠美材第3季合併營收34.43億元，季減7%，為今年低點；累計前九個月合併營收111.78億元，年增26.9%。展望明年，陳文進表示，未來會進攻中小尺寸面板市廠，包括車載、工控等應用，朝應用多元化方向邁進，車載日前已通過認證，對未來有信心。
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