全球投資跨世代科技 七年投資近2兆元

2019-10-24 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



資誠聯合會計師事務所今（24）日發布工業4.0報告，指出在2012年至2018年，全球對人工智慧、虛擬實境、物聯網、區塊鏈、機器人、3D列印和無人機等工業4.0產業，已經投資金額為6,463億美元（相當於新台幣1.97兆元）金額，共有17,859件投資案，包括併購、創投投資及公開發行等形式。

資誠表示，工業4.0加速許多新科技的發展，包括物聯網能力、雲端運算、即時資料收集與分析、行為預測與人工智慧，資誠此次發布《我們準備好迎接工業4.0帶來的新科技了嗎？》報告，訪問來自美國、英國、德國、印度、中國大陸及南韓等國家及地區，約6,000位消費者及1,800位企業領袖受訪。

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調查發現，消費者最願意分享所在地點(59%)、健康資訊(57%)、金融資訊(40%)及瀏覽紀錄(31%)等個人資訊；最常使用的科技則包括物聯網(50%)、雲端運算(47%)、人工智慧(35%)、進階數據分析(32%)及擴增實境(32%)等；未來最期待的產品資訊則是智慧建築、自駕車、智慧手表及健身數據追蹤器。

調查發現，全球70%的消費者認為新科技讓生活更簡單，但又有67%消費者擔心資安及隱私問題。

調查發現，雇主和消費者都同意新科技對工作產生正面影響，尤其是可以減少繁瑣的任務和優化工作流程。有59%的消費者表示，新科技使他們能夠更好掌握工作與生活的平衡；然而在就業前景的影響方面，企業領袖和消費者的意見分歧，69%企業領袖認為，新科技是創造就業的驅動力，但卻有45%消費者擔心新科技可能會讓他們失去工作。

從全球的角度來看，亞洲對工作不保的擔憂更高。印度、韓國、和中國的消費者表達最擔憂；相對來說，英國、美國和德國僅不到五成的消費者表示擔憂。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，第四次工業革命不僅是科技的革命，更是人類工作和生活方式的革命。有關新科技對員工的影響，企業領袖與員工的優先項目重點之間存在明顯脫節。從員工的角度來看，重要的是企業領袖應建立一個機制，讓員工降低或減緩科技衝擊自身工作的擔憂。

林瓊瀛建議，隨著智慧產品和數位創新不斷湧入市場並進入工作場所，企業領袖需要採取透明及協作的方法來提升其組織技能，以實現新科技對企業及人類的利益。建議雇主為員工提供個人化的學習，讓4IR相關科技能夠在企業實際應用上發揮作用。