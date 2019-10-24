誠美材放棄參與昆山奇美增資案 喪失實質控制權

2019-10-24 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



誠美材（4960）今（24）日發布重大訊息，宣布引進策略投資人弘灣資本或其控制之公司，參與中國大陸昆山奇美增資案，誠美材則放棄參與。弘灣資本加上浙江任遠進出口有限公司，昆山奇美共將獲得1.425億美金，用以支應昆山奇美2.5米新產線資本支出，以及支付日東電工權利金。誠美材未參與增資，持股比例由原本49.5%降至33.47%，喪失實質控制權，仍為最大股東。

為何放棄增資？誠美材發言人陳文進解釋，主要原因有二，其一因公司仍處債務協商階段，站在風險考量及公司治理上來看，再加碼投資金額較大；其二考量弘灣資本擁有在地資源，可望幫助昆山奇美繼續往下一個階段推進。昆山奇美目前已進入試產、送樣階段。

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陳文進表示，弘灣資金最近11月底進來，屆時將改選董監事，預計會有兩席董事，尚未增資前仍由誠美材董事長何昭陽，為昆山奇美董事長兼總經理。至於誠美材自身債協尚在進行，希望快速轉為正常，目前對情況樂觀以待，購料及員工薪資皆正常。