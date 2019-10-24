誠美材放棄昆山奇美現增案 引進新策略投資人

2019-10-24 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／即時報導



偏光板大廠誠美材今（24）日晚間重訊，宣布放棄轉投資昆山奇美現增案，除了原股東浙江任遠進出口有限公司參與現增2,850萬美元（約人民幣2億元），同時引進新策略投資人弘彎資本或其控制之投資機構1.14億美元資金（約人民幣8億元），合計1.425億美元。

經過此次現增後，誠美材持股降為33.47%，仍是昆山奇美最大單一法人股東，誠美材強調，此決議不僅能充實昆山因應業績成本所需資金，同時可強化昆山的財務結構，抵禦面板產業快速變化的營運風險。

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此外，藉由引進策略投資人廣泛的產業及資金網絡，預期未來能協助昆山增加商務發展，以及進入資本市場的機會，提升誠美材的轉投資價值，並增加公司經營效益及股東權益。