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台積電IP夥伴新思設計平台 獲5奈米製程技術認證

2019-10-24 18:35經濟日報 記者簡永祥／台北報導

台積電5奈米即將進入量產，近期也加速與矽智財（IP）夥伴建構5奈米設計平台。台積電的IP同盟成員之一的新思科技（Synopsys）今（24）日宣布，新思的數位及客製化設計平台，其中針對高性能運算（HPC）及行動晶片設計所需的IP，已獲台積電5奈米製程技術的認證。

新思強調，新思在HPC及行動設計流程獲得台積電5奈米認證外，新思的設計工具，也獲得台積電的5奈米及6奈米製程技術的認證，可協助使用相關製程的早期客戶進行設計工作。

一般預料，在新思的IP設計平台開放獲台積電認證後，即可開始提供晶片廠導入採用最新製程技術IP，設計採用台積電5奈米最先進製程，並導入產品設計定案，進而正式邁入量產，這也說明台積電5奈米量產時程已近。

台積電稍早透露 ，已完成5奈米製程試產，準備進入量產。台積電規劃明年第1季末量產5奈米製程，是全球第一家提供5奈米製程代工的晶圓廠，預定明年下半年放量。

台積電供應鏈表示，導入5奈米製程包括蘋果、海思、超微、高通及比特大陸，讓5奈米製程會非常快，將和7奈米成為推升台積電營收持續創新高的二大主力製程。

台積電奈米
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