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研華連續兩年名列台灣國際品牌前五名

2019-10-24 18:02經濟日報 記者謝艾莉／台北報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395），以品牌價值5.56億美元榮獲2019年台灣國際品牌第五名；此也為研華自2003年以來，連續榮獲Interbrand的肯定，並於近兩年獲得台灣國際品牌第五名的殊榮。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華開創至今36年來，持續懷抱「利他」的核心價值、「Good-to-Great」的態度，轉動公司成長引擎，引領研華邁向永續經營。近年更積極耕耘工業物聯網產業，推出物聯網平台WISE-PaaS，以連結更多外部開發者及生態夥伴，讓物聯網應用在各工業領域落地，實現「智能地球」的願景

張家豪進一步說明，針對全球品牌經營則定調為「Global Brand Local Touch」，制訂在地發展策略；不僅在研華四大區域擴大在地投資及人才培育，2019年更陸續在日本、以色列、土耳其等地開設新營運據點，同時也規劃於2020年在美國擴點。此外，為強化研華創新能量及深耕垂直市場，亦透過研華策略投資處，以共創、合資、加盟等投資策略，拓展外部生態系統並建構完整工業物聯網價值鏈。

研華企業願景與時俱進，依循科技的演進與市場的需求，一路從硬體、軟硬整合到提供物聯網解決方案，乃至成為推動智慧地球發展的平台商，不論產品、服務形式如何轉變，研華始終秉持初心，與夥伴攜手共創智慧願景。

研華近兩年獲得台灣國際品牌第五名。圖／研華提供
研華近兩年獲得台灣國際品牌第五名。圖／研華提供
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研華物聯網願景
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