神腦搶雙11商機 首度線上及線下全通路總動員

2019-10-24 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



搶雙11商機，神腦（2450）今天公布，首度線上線下全通路總動員，自11月1日至11月12日陸續推出精采活動，包含「天天直播競標1元起」、「天天會員日」等活動，推估本次雙11活動將帶動神腦生活官網流量成長5成，會員數可望上探300萬。

神腦表示，今年雙11購物節，特別串聯線上、社群媒體、門市通路，舉辦一系列活動。自11月1日起到11月11日不僅天天舉辦會員日活動，活動期間凡於指定館別消費，即可享有紅利點數11倍送的好康優惠。此外，神腦生活也將於2019/11/06-11/08、2019/11/11-11/12每天中午12點20分在神腦生活FB粉絲團，舉辦年度人氣商品「直播競標1元起」活動，競標商品包含Galaxy Note10+ 12G/512G、Switch主機+瑪利歐賽車8豪華版遊戲片、知名品牌吹風機、PHILIPS飛利浦 43型真4K顯示器、Gtech Multi Plus小綠吸塵器。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

神腦指出，神腦擁有全台近500家門市，並積極與各通路合作，現已於Yahoo奇摩超級商城、蝦皮等站設立品牌旗艦店，11月將再進駐淘寶台灣。神腦生活購物並攜手15家銀行、信用卡及街口支付合作，凡於活動期間刷指定卡種，消費滿額可享刷卡金回饋。