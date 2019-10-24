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神腦搶雙11商機 首度線上及線下全通路總動員

2019-10-24 18:00經濟日報 記者何佩儒／即時報導

搶雙11商機，神腦（2450）今天公布，首度線上線下全通路總動員，自11月1日至11月12日陸續推出精采活動，包含「天天直播競標1元起」、「天天會員日」等活動，推估本次雙11活動將帶動神腦生活官網流量成長5成，會員數可望上探300萬。

神腦表示，今年雙11購物節，特別串聯線上、社群媒體、門市通路，舉辦一系列活動。自11月1日起到11月11日不僅天天舉辦會員日活動，活動期間凡於指定館別消費，即可享有紅利點數11倍送的好康優惠。此外，神腦生活也將於2019/11/06-11/08、2019/11/11-11/12每天中午12點20分在神腦生活FB粉絲團，舉辦年度人氣商品「直播競標1元起」活動，競標商品包含Galaxy Note10+ 12G/512G、Switch主機+瑪利歐賽車8豪華版遊戲片、知名品牌吹風機、PHILIPS飛利浦 43型真4K顯示器、Gtech Multi Plus小綠吸塵器。

神腦指出，神腦擁有全台近500家門市，並積極與各通路合作，現已於Yahoo奇摩超級商城、蝦皮等站設立品牌旗艦店，11月將再進駐淘寶台灣。神腦生活購物並攜手15家銀行、信用卡及街口支付合作，凡於活動期間刷指定卡種，消費滿額可享刷卡金回饋。

神腦線上平台今年正式更名為「神腦生活」，不僅與各大品牌結盟，包括雀巢、正官庄、葡萄王、GNC健安喜、順天本草、COWAY、LG、三星、SONY等，也針對大眾關心的健康、品味生活議題，推出「神腦關健報」、「名醫在神腦」、「好感生活」等系列影音圖文，期成為大家全方位的好鄰居。

神腦雙11活動推出「直播競標1元起」活動，包括飛利浦顯示器。圖／神腦提供
神腦雙11活動推出「直播競標1元起」活動，包括飛利浦顯示器。圖／神腦提供
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神腦
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