MSI微星科技蟬聯台灣二十大國際品牌
2019-10-24 17:51
經濟日報 記者蕭君暉
／台北即時報導
微星(2377)憑藉著轉型電競品牌有成，連年上榜，昨(24)日蟬聯台灣20大國際品牌，再度肯定微星長期經營電競品牌的努力，同時也展現微星佈局全球電競市場的成果。
MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示，隨著近年來全球電競產業的崛起和蓬勃發展，電競市場競爭相當激烈。今年再度獲頒『台灣國際品牌』，顯示MSI微星科技電競品牌備受全球市場的青睞與指名，以及消費者的愛用與好評。未來我們將持續以穩健的經營策略，持續深耕台灣電競品牌。
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微星因為主機板、顯示卡、電競，以及非電競產品出貨量全面起飛，今年第3季營收達328.14億元，創單季新高，在經濟規模與新品效應之下，微星今年前三季業績與毛利達成公司目標，第3季毛利率上探15%，法人預期，第4季因英特爾、AMD還有新產品推出，有機會帶動營運維持在高檔水準，明年業績仍以兩位數成長為目標。
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