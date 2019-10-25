新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00 文／ 華國玉



國際知名鋼琴家陳毓襄任藝術總監 營造社區優質音樂饗宴

新光人壽最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」，包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓三大區塊，除了可滿足食衣住行育樂醫等七大生活需求，更於A棟建置新光音樂廳，提供住戶與在地居民藝術欣賞場地，將藝術帶進社區，成為涵蓋「藝術與表演」功能的全齡生活園區。

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新光銀行文教基金會董事長王豫元（左五）、知名樂評人焦元溥（右二）、國立臺灣交響樂團團長劉玄詠（右三）、新光音樂廳藝術總監陳毓襄（右四）及新光金控副董事長李紀珠（右五）偕子公司董總共同出席新光音樂廳開幕典禮。 圖／新光人壽 提供 分享 facebook

新光音樂廳於10月24日舉行開幕記者會，包括新光銀行文教基金會董事長王豫元、知名樂評人焦元溥、國立臺灣交響樂團團長劉玄詠、新光音樂廳藝術總監陳毓襄、新光金控副董事長李紀珠偕子公司董總均出席共襄盛舉。新光音樂廳邀請到享譽國際的知名鋼琴演奏家陳毓襄擔任藝術總監，並引進台灣首部、價值千萬元的史坦威新款鋼琴供表演者演奏，音樂廳設計亦比照標準音樂廳規格建造，聘請專家施作聲學工程，確保觀眾享有完美的聆聽環境。未來將會不定期邀請海內外大師到場表演，也會擬定相關辦法，開放外界租借使用，讓更多朋友們能在此「以音樂會友」，豐富心靈、陶冶性情。

新光音樂廳經過專業的規格審核建造，利用特殊的牆面及地板，讓聽眾不論在任何角落，都能有絕佳的音響效果，且即便音樂廳樓下為月子中心，產婦們也聽不到任何演奏聲響，可完全放心休養。建造過程中更考量到如反射、吸音、擴散、降噪等聲學設計的細節，以確保室內聲音品質，提供聆聽者最高檔的音樂饗宴。

新光音樂廳除了專業聲學環境，更搭配樂器名品相互輝映。廳內擺設鋼琴演奏家最愛的鋼琴名琴史坦威（STEINWAY＆SONS）最新力作鋼琴演奏及錄音版-「STEINWAY D-274 SPIRIO |r」，是台灣首次引進，價值千萬。「STEINWAY D-274」是國際級音樂廳指定使用型號，「SPIRIO |r」更是世界上最好的高解析度自動演奏鋼琴，能夠精確捕捉現場演奏的每一個細節，並進行高解析度播放。特別是它專屬的APP收錄了三千多首史坦威藝術家親自演繹的曲目，能原汁原味再現鋼琴家的現場演奏時的音色、觸感、美學，無論是擊弦速度變化所產生的動態水平的細微差異，還是成比例的踏板位移量帶來的共鳴微妙變化，都能完美呈現。其琴鍵自動演奏功能，還能具體重現史坦威藝術家的彈琴指法，隨時都能跟大師學習，精進琴藝，因此也被稱為愛樂者的音樂管家。此外，「SPIRIO |r」也可以播放先前錄製好的曲目，讓表演者一人即可詮釋雙鋼琴、四手聯彈，完美結合「科技與藝術」。

新光銀行文教基金會董事長王豫元（左六）、知名樂評人焦元溥（右五）、國立臺灣交響樂團團長劉玄詠（右七）、新光音樂廳藝術總監陳毓襄（左七）及新光金控副董事長李紀珠（右六）偕子公司董總共同出席新光音樂廳開幕。 圖／新光人壽 提供 分享 facebook

新光音樂廳藝術總監陳毓襄為享譽國際的知名鋼琴演奏家，擁有超人的琴藝以及天才般的音樂詮釋力。陳毓襄自幼赴美求學，後進入茱莉亞音樂學院，師承多位鋼琴巨擘，擁有聞名於世的鍵盤技巧，並進而建立自己獨樹一格的音樂詮釋理念。12 歲時，獲全美五十州鋼琴比賽少年組冠軍，三年後又榮獲青年組冠軍，創下同一人獲得美國該比賽少年組與青年組冠軍的紀錄。最為人熟知的是她曾在全球矚目無年齡限制的「波哥雷里奇鋼琴大賽」中，以最年輕的參賽者身分贏得首獎，一躍成為世界樂壇盡知的鋼琴巨星。陳毓襄演奏生涯輝煌，2017 年還拍了史坦威全球廣告，身為史坦威藝術家，合作過的國際知名樂團不計其數，演奏會更遍佈世界各地。新光音樂廳邀請陳毓襄擔任藝術總監，也是希望藉由其豐富的演奏經驗與專業的音樂素養，將新光音樂廳打造為最有溫度的演奏場館，成為舉世矚目的國際級表演殿堂，激盪出更多的藝文火花。

與新光音樂廳比鄰的新板傑仕堡樂齡宅採五星級飯店式管理，除陸續引進高檔月子中心「璽悅」、養生食療餐廳「銀廚」，甚至還有JX傑仕堡健身俱樂部、水療池、水中腳踏車、岩盤浴、瑜珈教室、音樂廳、陶藝教室、茶道教室等多樣化的設施與課程，並預計與新光醫院健康管理中心合作，提供「準金卡會員」的健康照護，一次滿足食衣住行育樂，甚至到「醫」等七大生活需求。新光音樂廳與坐月子中心以及銀髮住宅比鄰，不只以藝術的真摯來啟迪新生命的第一哩路，也用藝術的美好來圓滿更多洗盡鉛華的人生摹寫。音樂廳開幕後，更可望完善建構出一個結合「藝術與表演」的全齡生活園區，讓居民的生活增添更多繽紛色彩。

新光音樂廳用多元、豐富的型態將現場音樂的魅力和感動溫暖大家，建構普羅大眾都可以接觸的表演平台，以此深化「光無所不在」的企業影響力，紮根台灣每一個角落，豐富每一個人的內心、溫暖每一個人的感情。未來也希望多與板橋在地的光仁中學音樂班及台灣藝術大學合作，先讓周邊鄰里市民走近藝術，將「藝術」作為日常生活的一部分。

新光人壽走在業界最前端，預見國內樂齡住宅趨勢，新板傑仕堡啟用後，將成為居住者們心靈靠岸的最佳港灣，內部的多種獨家娛樂，也勢必掀起國內樂齡住宅一股新風潮。