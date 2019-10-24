新創OVO發表投影新品 推出百吋「無框電視」

2019-10-24 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



新創電視盒品牌OVO發表投影新品「無框電視T1」，擁有螢幕大至200吋、不用關燈也能看、大腔體震撼音效、輕巧、強悍性能、開機直接看電視等特點。訴求家庭影音設備六合一，集電視機、電視盒、投影機、遊戲機、音響跟卡拉OK功能於一身。即日起可用上市售價的 6 折參加封測預購活動，預購至11月22日截止。

無框電視是近年開始流行的新型態電視，因應人們對巨大螢幕、震撼音效與不佔空間的追求，以投影方式投射的「無框電視」應運而生。根據奧維耘網（AVC）的統計數據，去年有261萬中國消費者，在選購電視時改買無框電視，預估2019年，銷量將增為1.6倍的415萬台。

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OVO無框電視內建OVO串流電視平台，不需另外購買電視機和電視盒，就可在百吋電視效果下享受電視與OTT追劇。採用TI DLP真1080P技術、揚明光學真700ANSI流明高亮鏡頭，客廳開燈也可看；LED 燈泡壽命長達2萬小時，每年看5小時可用近11年，以及超大腔體的高功率音響，解決傳統投影機沒內容、體積大、需要換燈泡，以及微型投影機畫質差、亮度低、音效不理想等六大問題！

一台百吋電視目前零售價要接近百萬，但OVO 無框電視T1只要2.6公尺距離，就可以有百吋電視螢幕效果，內建各種影音娛樂功能，螢幕可以視需求變大變小，在家看電視、露營戶外電影院、派對玩遊戲、酒吧看球賽、放鬆聽音樂、歡喜來唱歌等；還能投在房間牆壁、天花板，年輕人在房間也可有自我的收視選擇。OVO創辦人暨執行長吳有順表示，希望藉由OVO無框電視T1的推出，擴大整體電視市場，讓原本習慣看手機、不看電視的年輕人，也能享有巨大螢幕的樂趣。