大同3C推智慧家電等新品 目標全年損益兩平
2019-10-24 16:29
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
大同（2371）旗下大同3C明（25）日起舉辦「2019 大同心生活」特展，今替活動暖身，現場展出智慧家電、結合「安卓9.0」系統的70吋4K電視等新品。大同前三季業績與去年相近，大同表示，接下來會陸續規劃更多行銷活動，12月因應農曆新年、尾牙採購潮，將啟動促銷，包括電鍋、電磁爐、冰箱等廚房用品，以及電視等家電，可望列入促銷品，目標全年損益兩平。
大同以三代同堂、單身貴族到小家庭的概念，打造今年心生活展區。其中，智慧家電是一大重點，大同經過兩年研發，整合Google、Amazon、中華電信「i寶貝」、遠傳「愛講」、蘋果Siri等智慧語音助理，做到可聲控冷氣、新風機、除濕機、清淨機、風扇、以及電鍋等六種智慧家電。
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此外，大同在電視部分，也展出60吋、65吋和70吋電視等大尺寸新機種，70吋及60吋搭載安卓9.0。大同3C總經理張忠棋認為，電視有新科技加入，電視的優勢在畫質好、螢幕大，未來電視或許變成主控平台，跟手機互聯。目前大尺寸電視在大同3C整體電視營收占約20%，明年挑戰70吋電視年銷量達1,000台，透過大尺寸電視銷售，目標將營收占比提升至25%到30%。
大同3C董事長彭文傑表示，今年競爭激烈，大同3C營運仍舊辛苦，不過透過淘汰近20間門市，加上內部組織改變，讓營運效率更好，營收沒有因此衰退，甚至在獲利上有所進展，狀況比去年好，整體業績預期跟去年相近。他也說，近期算是家電市場較清淡的時期，將推動最新4K電視、智慧連網家電等產品，進一步帶動銷售。
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