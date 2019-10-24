華碩奪台灣20大國際品牌價值冠軍 自行車雙雄成長亮眼

2019-10-24 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



2019年台灣國際品牌價值今(24)日公布，華碩(2357)連續七次奪冠，持續蟬聯榜首，今年品牌價值15.49億美元，年減4%；自行車雙雄巨大、美利達在E-bike與電動單車客群成長的帶動下，爆發亮眼的成長表現；微星年增18%，為價值成長最多的品牌；研華、台達電、聯發科品牌價值也持續成長。

台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，導入與Interbrand每年定期公布之「全球百大品牌價值排行」相同的品牌鑑價系統。

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2019年台灣國際品牌價值前20名品牌價值合計達95.96億美元，年增0.7%，華碩蟬聯冠軍、第二名為趨勢科技，品牌價值15.32億美元，年增3%、第三名為旺旺控股，年增5%、接下來依序有中信金、研華、巨大、國泰金、宏碁、美食達人、聯發科；第十一到二十名則依序是美利達、聯強、中租控股、台達電、正新、統一、喬山、創見、微星、克麗緹娜。

巨大品牌捷安特獲評品牌價值4.81億美元，年增7%，品牌價值排名由去年第7名上升到第6名；美利達品牌價值3.54億美元，年增8%，與去年一樣排名第11名；統一品牌價值2.29億美元，年增3%，排名由去年第17名上升一名到第16名。

科技領域品牌包括研華、台達電、聯發科等，在AI、5G趨勢的助攻下，品牌價值持續增長；研華品牌價值5.56億美元，年增11%；聯發科品牌價值3.79億美元，年增7%；台達電品牌價值2.97億美元，年增12%；微星品牌價值1.15億美元，年增18%，為成長幅度最大的品牌。