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趨勢獲台灣國際品牌第二名 品牌價值15.32億美元

2019-10-24 15:00經濟日報 記者蕭君暉／台北即時報導

2019年「台灣最佳國際品牌調查」結果出爐，全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技 再次入榜並拿下第二名殊榮，品牌價值持續成長達美金15.32億元。經濟部工業局與國際知名英國品牌顧問公司 Interbrand 合作進行「台灣最佳國際品牌價值調查」，透過量化財務及質化構面分析為台灣企業評估品牌價值，標示其在全球市場競爭力的具體座標。從第一屆至今，趨勢科技持續位列前茅，連年位居軟體類榜首。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「從網際網路、行動網路、雲端運算、大數據、人工智慧到萬物聯網，快速更迭的新科技引發一波波產業變革，無數品牌在科技巨浪下式微甚至泯滅，趨勢科技始終維持在台灣最佳國際品牌五強之內(軟體類之首)，品牌形象更從防毒專家進化為資安巨人，背後支撐的不只是穩健的營運表現，還包含洞燭機先的前瞻性、持續創新的技術能力、與時俱進的策略佈局，將客戶與員工均視為寶貴資產的廣闊格局，還有胸懷世界、回饋社會的企業永續使命。」

趨勢科技在網際網路崛起時以空中抓毒在全球展露頭角，隨著新科技推陳出新，趨勢科技每每搶在灘頭浪尖領航國內企業，並從產品創新、員工教育、客戶溝通、產業號召等各方面因應。眼下進入萬物聯網的AI+IoT世代，趨勢科技也以One Vision全視界打造更堅強的防護網，協助客戶防禦網網相連衍生的各式威脅，並率先關注IIoT與5G 等資安領域並提出對應解決方案及資安策略建議。持續創新的技術更是趨勢科技的核心競爭力，歷年來獲獎無數，2019年趨勢科技獲選為最酷雲端防護廠商獎，並入列CRN資安百大品牌 ，在2019 TNS玩家防毒軟體調查中，也贏得付費防毒品牌第一名桂冠。

趨勢獲台灣最佳國際品牌第二名 品牌價值達15.32億美元。圖／趨勢提供
趨勢獲台灣最佳國際品牌第二名 品牌價值達15.32億美元。圖／趨勢提供
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趨勢科技資安防毒軟體
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