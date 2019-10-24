台灣20大國際品牌 華碩連七年奪冠
2019-10-24 14:35
經濟日報 記者謝艾莉
／台北即時報導
由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand鑑價的「2019年台灣二十大國際品牌價值」調查結果揭曉，華碩連續第七年榮登台灣最具價值的國際品牌。
回顧2019年，華碩不僅實現多項創新目標，卓越的設計實力亦享譽國際，四度登上《財富》雜誌「全球最受推崇公司排行榜」，以及連續三年名列《富比士》雜誌「全球最受信賴企業排行榜」；產品方面同樣出色，共奪下包含22項德國iF產品設計大獎、21項德國紅點設計大獎和4項日本Good Design Award設計大獎等聲譽卓著的設計獎座，卓越創新與設計實力備受肯定。
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