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MSI微星 蟬聯台灣20大國際品牌

2019-10-24 14:20經濟日報 記者吳凱中／即時報導

由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院執行，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand顧問公司承辦，採用與美國商業週刊（Business Week）的「全球百大品牌價值調查」公佈，MSI微星科技憑藉著轉型電競品牌有成，連年上榜，再度肯定MSI微星科技科技長期經營電競品牌的努力，同時也展現MSI微星科技佈局全球電競市場的成果。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示，隨著近年來全球電競產業的崛起和蓬勃發展，電競市場競爭相當激烈。今年再度獲頒「台灣國際品牌」，顯示MSI微星科技電競品牌備受全球市場的青睞與指名，以及消費者的愛用與好評。未來我們將持續以穩健的經營策略，持續深耕台灣電競品牌。

MSI微星科技自1986年創立至今已逾30年，由最初的主機板、顯示卡，轉型切入電競領域，成為全球電競領導品牌。行銷超過120個國家，時時與全球無數的玩家、選手、以及創作者保持互動。

MSI微星科技旗下電競產品深受全球電競選手及粉絲喜愛並連年獲得國內外大獎肯定，包括：台灣精品獎、德國iF設計大獎、日本Good Design大獎、CES國際消費電子創新獎、Computex Best Choice創新設計獎等殊榮。

電競微星
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