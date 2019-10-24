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崇友、台灣氣立研發產品 獲台灣精品獎肯定

2019-10-24 13:08經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

電內有很多小型的優秀機電品牌，電梯的崇友（4506）、台灣氣立研發的產品獲「台灣精品獎」肯定。崇友推出「GF 系列智慧電梯產品」首次榮獲第 28 屆「台灣精品獎」。自動化氣壓元件台灣氣立已連續五年入選台灣產業最高榮耀之「台灣精品獎」。

國內的電梯研發實力強勁，崇友認為新時代的電梯，必須貼近使用者生活便利需求之信念，崇友以45年深耕電梯產業實力，結合物聯網、AI智能、以及節能技術的應用，率先成功研發兼具智能化與節能環保的「GF系列智慧電梯產品」，大幅精進電梯運轉效能，首次榮獲第28屆「台灣精品獎」，凸顯崇友在電梯技術研發能力受肯定。

氣立表示，今年總計六項氣動產品入選獲獎，在全球企業投入自動化智能工廠的趨勢潮流中，提供產業升級與智慧製程更完善的解決方案，六項產品入選，包括真空電控比例閥、張角式電動夾爪、磁偶式無桿缸、真空節能型大容量精密調壓閥、模組化調理組合、模組化真空發生器（聯座型），其功能皆為使自動化產線更為順暢穩定，同時因應環保趨勢，具備節能省電功效，減少製程時設備所受的耗損與衝擊，增長使用年限，進一步提升客戶的生產效率與產品良率。

崇友氣立環保
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