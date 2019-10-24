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世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

成長最大的大型工業品牌！台達品牌價值提升12%

2019-10-24 12:31經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

「2019年台灣國際品牌價值調查」今（24）日揭曉，台達連續第九年入選台灣20大國際品牌；2019年台達品牌價值再次躍昇，年增12%，達2.97億美元，是成長最多的大型工業品牌。

「台灣國際品牌價值調查」由工業局主辦，並由國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。近年台達不僅領先布局智慧城市、5G、8K等重要產業趨勢，同時善盡企業社會責任的品牌定位廣獲肯定，台達品牌價值持續成長再創高峰。此次台達品牌位居第14名。

台達品牌長郭珊珊表示，2019年是充滿機會與挑戰的一年。隨著5G技術進入商轉與應用，智慧城市建設在全球蓬勃展開，台達憑藉領先市場的電力電子核心技術，以物聯網為基礎，為智慧城市中的通訊、建築、基礎設施及工業製造等領域提供高效節能的綠色解決方案。

另一方面，台達運用電源與散熱管理的優勢，發表全球首台36,000流明超高亮度DLP® 8K雷射投影機，將視覺體驗帶入嶄新境界，領先掌握2020東京奧運的8K商機。日前與東方明珠集團聯手打造全球首座8K影像實驗室，更開創領先的投影商業模式。

而為因應中美貿易戰持續升溫，台達快速反應，透過收購Delta Electronics （Thailand）股權強化全球布局，提供更靈活的生產配置與更完善的服務網絡，以降低區域性經濟風險。

台達持續創新，每年投入7~8%的營收於技術研發，並將產業經驗結合軟硬體開發，以互聯生智的科技邁向低碳智慧城市。

台達鎖定建築節能、低碳交通、資通訊為策略市場，以物聯網爲基礎，打造整合式樓宇管理平台，提升建築營運效率; 在極具減碳潛力的交通領域，台達積極佈建電動車充電基礎設施，提供儲能及雙向電動車充電方案，增加城市的能源韌性。

隨著資通訊領域能源需求日益增加，台達台北總部的資料中心應用自身基礎設施方案，成為LEED全球首座白金級資料中心機房，為企業級綠色資料中心樹立標竿。

智慧城市
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