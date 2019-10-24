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工研院眼底鏡創新健康照護服務 獲國際獎項肯定

2019-10-24 09:06經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

工研院再獲國際獎項肯定！第23屆世界資訊科技大會（WCIT ）日前頒發素有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱的全球資通訊科技應用傑出貢獻獎（Global ICT Excellence Award），表揚在資通訊產業具有傑出表現之企業或組織。今年在經濟部技術處的支持、中華軟協之推薦下，台灣奪下六座獎項，其中工研院以「眼底鏡創新健康照護服務」拿下「傑出醫療應用獎」（Innovative eHealth Solutions ），讓台灣智慧醫療研發能量再獲得國際矚目。

工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，台灣人口老化速度越來越快，結合長照與醫療是刻不容緩的議題，糖尿病位居台灣十大死因之一，糖尿病患失明率更是一般人的25倍，而糖尿病視網膜病變是成年糖尿病併發失明最主要的原因，根據衛服部最新數據統計，至2018年約有近六成的糖尿病患未接受眼底影像檢查。

工研院透過資訊與通訊的軟硬體系統整合技術，早期偵測與篩檢糖尿病患眼部病變，大幅度降低醫院護理人員工作負擔，讓偏鄉慢性病患及長者可以至附近家醫科就診時，就能進行眼底攝影檢查，提高糖尿病患眼底篩檢率。

在經濟部技術處科技研發的支持下，工研院「眼底鏡創新健康照護服務」提供全程自動化的自助式眼底攝影服務，其中的「糖尿病眼底影像AI決策支援系統」，可有效早期辨識視網膜病變的嚴重程度，輔助醫護人員透過電腦視覺處理技術，即時於自助眼底攝影過程中，自動偵測與追蹤使用者的瞳孔位置，並依據患者的身高來智慧地調整下巴架的高度，不僅可以降低眼底鏡的操作複雜度，還可針對糖尿病患者的視網膜眼底影像進行病變嚴重程度分級，再加上友善的簡易分析報告讓患者可掌握自己的病症狀況，操作過程省時又便利，有助達到早期發現病症、即早治療的目標。

面對台灣人口結構快速老化，國家發展委員會預測，2026年台灣老人比例將超過20%，晉升超高齡國家。長期照顧保險制度規劃報告顯示，2025年台灣失能人口將達到100萬人。

為服務更多有需要的民眾，「眼底鏡創新健康照護服務」已與台灣的眼底鏡業者合作，並在診所進行場域驗證，近期也將與醫院展開合作，屆時糖尿病患者定期至新陳代謝科、家醫科回診時，就可透過眼底攝影儀器拍攝，甚至結合AI判讀，揪出病眼。

工研院希望藉由此項服務降低一線醫護人員的照護負擔外，還能透過科技技術的輔助，讓醫療資源更為普及、廣泛地提供給需要照護的患者，藉以提升整體醫病關係。

工研院「眼底鏡創新健康照護服務」提供全程自動化的自助式眼底攝影服務，其中的「糖尿...
工研院「眼底鏡創新健康照護服務」提供全程自動化的自助式眼底攝影服務，其中的「糖尿病眼底影像AI決策支援系統」，可有效早期辨識視網膜病變的嚴重程度，輔助醫護人員透過電腦視覺處理技術。 圖／工研院提供
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工研院以「眼底鏡創新健康照護服務」拿下「傑出醫療應用獎」，讓台灣智慧醫療研發能量...
工研院以「眼底鏡創新健康照護服務」拿下「傑出醫療應用獎」，讓台灣智慧醫療研發能量再獲得國際矚目。工研院服科中心工程師陳冠安（左） 代表受獎， 世界資訊通訊與服務業聯盟（WISTA）主席，同時也是中華民國軟體協會理事長邱月香。 圖／工研院提供
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