鴻海旗下鴻佰科技獲金貿獎 將在台擴產徵200名工程師

2019-10-23 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



鴻海科技集團旗下的鴻佰科技（Ingrasys Technology Inc.，以下簡稱鴻佰）今（23）日獲頒經濟部2019年金貿獎之「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商。同時配合鴻海集團在台灣擴產計畫，鴻佰桃園廠區開出第一階段徵才200人。

鴻海科技集團今日強調，「深根台灣・佈局全球」推動45餘年以來的策略，再次受到肯定，集團憑藉著致力於開發高性能與高附加價值的伺服器與存儲設備、繪圖顯示卡等，透過台灣在地化生產，搭配集團全球化的通路平台，外銷世界各地。

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鴻海科技集團同時宣布，位於桃園蘆竹的南青廠，將成為鴻佰繼大園廠後，在桃園區域第二個生產基地，預計將擴大原有產能一倍以上，10月份也已獲准登記為保稅工廠，加速貨物通關及節省稅費，降低營運成本，提升國際競爭力。未來將運用新北市土城總部的研發中心能量，結合桃園兩個生產線，服務美洲、歐洲、亞洲等各地客戶快速生產，小量多樣高附加價值的產品。