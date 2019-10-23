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鴻海旗下鴻佰科技獲金貿獎 將在台擴產徵200名工程師

2019-10-23 21:00經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海科技集團旗下的鴻佰科技（Ingrasys Technology Inc.，以下簡稱鴻佰）今（23）日獲頒經濟部2019年金貿獎之「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商。同時配合鴻海集團在台灣擴產計畫，鴻佰桃園廠區開出第一階段徵才200人。

鴻海科技集團今日強調，「深根台灣・佈局全球」推動45餘年以來的策略，再次受到肯定，集團憑藉著致力於開發高性能與高附加價值的伺服器與存儲設備、繪圖顯示卡等，透過台灣在地化生產，搭配集團全球化的通路平台，外銷世界各地。

鴻海科技集團同時宣布，位於桃園蘆竹的南青廠，將成為鴻佰繼大園廠後，在桃園區域第二個生產基地，預計將擴大原有產能一倍以上，10月份也已獲准登記為保稅工廠，加速貨物通關及節省稅費，降低營運成本，提升國際競爭力。未來將運用新北市土城總部的研發中心能量，結合桃園兩個生產線，服務美洲、歐洲、亞洲等各地客戶快速生產，小量多樣高附加價值的產品。

配合集團政策，鴻佰自2012年於桃園大園開始量產以來，台灣的營收成長已達64%，目前產能已處於滿載情況，為因應接下來擴廠人才需求，集團同時宣布，鴻佰桃園廠區第一階段徵才200人，包括品保工程師、測試工程師等，薪資福利大學起薪新台幣4萬5千元、碩士起薪新台幣5萬2千元。希望具有高科技製造經驗人才，能加入集團。

鴻海旗下鴻佰科技23日獲頒金貿獎。圖為該公司商標。圖／公司提供
鴻海旗下鴻佰科技23日獲頒金貿獎。圖為該公司商標。圖／公司提供
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