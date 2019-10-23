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2020年台北101跨年煙火秀 經費仍不足

2019-10-23 17:08經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

台北101今（23）日宣布啟動2020新年大秀籌備作業，在長達約兩個月的歡慶新年時刻，台北101將串聯多個台灣知名企業，整合台北101辦公大樓、購物中心與觀景台三大場域的活動，期待打造世界級的跨年盛事。台北101總經理張振亞指出，預計2020新年煙火秀將耗資6000萬元，目前已有觀光局、台灣菸酒、中華電信拋磚引玉將贊助，但經費仍不足。

台北101指出，今年的跨年煙火邁入第16年，每年都有許多國內外知名企業共襄盛舉，透過經費贊助讓煙火大秀得以盛大舉辦、完美落幕。今年已確定贊助台北101國際級跨年盛事的國內企業，包含台灣菸酒、中華電信等，還有許多正在洽談中的企業，台北101期待能有更多民間企業投入經費贊助，並與政府機關通力合作，讓跨年煙火能順利璀璨升空燃放。

此外，今年台北101也將第三度將T-Pad燈網融入新年大秀的整體規畫中。

有前兩次的經驗與學習，台北101表示，今年T-Pad燈網將全新升級，並採用客製化與重新開模製作，並使用全覆蓋式透明網格技術架設。讓民眾在跨年期間能看到長235公尺、寬36公尺、面積達8,400平方公尺、橫跨34F~91F、共使用140,000顆LED燈架設而成的T-Pad燈網，透過這個全球最高的完整矩形螢幕，享受一場美好視覺新饗宴。

此外，位於信義區燙金商圈的中心地區，台北101的辦公大樓、購物中心和觀景台三大場域，在跨年期間也將各自舉辦精采豐富的活動，像是在松智路與信義路區域，利用璀璨燈飾打造耶誕浪漫街景，其中分為四大展區：水晶街道、冰晶森林、聖誕星辰和光廊景致，華麗燈光效果讓台北101沉浸歡慶氛圍；而購物中心也在北方廣場舉辦市集與音樂活動，為購物中心的耶誕檔期打頭陣。

同時，辦公大樓也將從11月4日起，於1F大廳和Gallery101，推出「人間風景@台北101─朱銘雕塑展」，讓來訪民眾能透過展覽，走進朱銘大師多元而富生命力的藝術世界。

而在今年完成場域升級的觀景台也和農委會農糧署合作，即日起至年底推出「台灣水果嘉年華」的文化策展，吸引國人趁著優惠票價的難得時刻，到訪台北101觀景台，除了感受台灣水果的美味與文化展覽的魅力，更將台北市景盡收眼底。

台北101已啟動新年大秀籌備作業，預估2020新年煙火秀將耗資6000萬元，目前...
台北101已啟動新年大秀籌備作業，預估2020新年煙火秀將耗資6000萬元，目前已有觀光局、台灣菸酒、中華電信拋磚引玉將贊助，但經費仍不足。 圖／台北101提供
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台北101跨年

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