欣興搶5G商機 載板產能明年再擴增

2019-10-23 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



台灣電路板協會理事長暨欣興PCB事業單位總經理李長明今（23）日提及市場趨勢，在5G以及AI需求帶動，欣興明年在載板產能估計再提升二到三成，後年楊梅新廠產能開出後，產能可再增加。