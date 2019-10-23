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欣興搶5G商機 載板產能明年再擴增

2019-10-23 17:07經濟日報 記者尹慧中／即時報導

台灣電路板協會理事長暨欣興PCB事業單位總經理李長明今（23）日提及市場趨勢，在5G以及AI需求帶動，欣興明年在載板產能估計再提升二到三成，後年楊梅新廠產能開出後，產能可再增加。

欣興5GPCB
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