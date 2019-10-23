促投資 陳美伶鼓勵台杉、國內企業大無畏投資新創

2019-10-23 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林安妮 ／即時報導



國發會主委陳美伶今（23）日表示，美中貿易戰正在如火如荼中，近期雖有緩和，但是短時間內很難結束，目前台灣的整體供應鏈都還做全球布局，她期許國家級投資公司台杉以大無畏精神，加速投資。她也鼓勵國內企業一同加入投資創投、投資新創的行列。

陳美伶今天出席台杉投資公司舉辦的「2019台灣產業新創投資論壇」，做出上述表示。台杉是政府成立的國家級投資公司，由國發基金出資四成，結合民間六成資金組成，國發會可說是台杉的大股東。

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台杉在兩年前成立，今天發表台灣新創產業白皮書，陳美伶盛讚，這本白皮書深具指標意義。她也引述台積電創辦人張忠謀的話說，台灣要創新轉型，要靠新創的力量。

她指出，這幾年，國發基金與台杉採分進合擊方式，共同點火新創。舉例來說，從去年以來，國發基金以投資代替補助，提供天使投資基金，目前已投資57家企業，六成投資在電子，兩成五是生技。

而台杉目前也成立兩檔基金，一檔是募資金額達46.5億元的物聯網基金，另一檔則是59億元的台杉生技基金。陳美伶強調，只要是台灣以及台灣年輕人感興趣的領域，就是政府的投資領域。

根據最新的WEF全球競爭力評比，今年，台灣持續與德國、美國、瑞士並列全球四大創新國，她期許，台灣新創事業好還要更好，政府把環境打造好，也能讓台灣的年輕人有更多的機會。

話鋒一轉，她鼓勵台杉公司持續以大無畏精神，加速投資布局，回應企業家對政府期待；另一方面，她也期盼台灣企業家能大舉投資創投與新創，帶動台灣經濟成長。

根據台杉今天發布的台灣新創投資白皮書，從2015年至2019年8月底止，台灣一共有792件新創投資案，高達52%有台灣企業參與投資，比重已超過傳統創投的48%。