沈慶芳：臻鼎印度布局軟板後段模組 非電路板製造

2019-10-23 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



臻鼎董事長沈慶芳今（23）日在台灣電路板國際展會上提到，印度布局並非印刷電路板而是軟板後段模組，印度PCB生產仍還未成熟，因此印度市場是組裝為主。

沈慶芳也表示，臻鼎的國際化發展也是和供應商一起合作，而非單打獨鬥的競爭，是產業鏈的競爭發展。